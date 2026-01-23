Капсула времени из 2000-х: в Украине обнаружили 18-летний Subaru в заводской упаковке (фото)

В Украине нашли хорошо сохранившийся универсал Subaru Outback 2008 года. Авто сохранилось фактически в новом состоянии.

За 18 лет универсал повышенной проходимости Subaru Outback третьего поколения проехал всего 7219 км. О находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который отыскивает подобные капсулы времени.

В салоне осталась заводская упаковка Фото: Roma Urraco

Subaru Outback 2008 года очень мало эксплуатировали, поэтому он хорошо сохранился. Кузов в хорошем состоянии, а в салоне даже сохранилась заводская упаковка. Двигатель универсала чистый, а на механических компонентах авто нет ржавчины.

Внедорожный универсал Subaru Outback оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 175 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Конечно же, авто имеет фирменный симметричный полный привод.

Відео дня

Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Subaru Outback третьего поколения выпускали с 2003 по 2009 год и он был довольно популярным в Украине. Полноприводный универсал с увеличенным клиренсом комплектовался оппозитными двигателями — бензиновыми объемом 2,5 л (175 и 243 л.с.) и 3,0 л (245 л.с.), а также 2,0-литровым 148-сильным турбодизелем.

Кстати, недавно в Одессе обнаружили редкий итальянский спорткар 2000-х в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появилась капсула времени Honda Legend 90-х.