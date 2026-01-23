Капсула часу з 2000-х: в Україні виявили 18-річний Subaru в заводському пакуванні (фото)

В Україні знайшли добре збережений універсал Subaru Outback 2008 року. Авто збереглося фактично у новому стані.

За 18 років універсал підвищеної прохідності Subaru Outback третього покоління проїхав усього 7219 км. Про знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який відшукує подібні капсули часу.

У салоні залишилося заводське пакування Фото: Roma Urraco

Subaru Outback 2008 року дуже мало експлуатували, тому він добре зберігся. Кузов у гарному стані, а у салоні навіть збереглося заводське пакування. Двигун універсала чистий, а на механічних компонентах авто немає іржі.

Позашляховий універсал Subaru Outback оснащений 2,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 175 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Звісно ж, авто має фірмовий симетричний повний привід.

Відео дня

Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Subaru Outback третього покоління випускали з 2003 по 2009 рік і він був доволі популярним в Україні. Повнопривідний універсал зі збільшеним кліренсом комплектували опозитними двигунами — бензиновими об'ємом 2,5 л (175 та 243 к. с.) та 3,0 л (245 к. с.), а також 2,0-літровим 148-сильним турбодизелем.

До речі, нещодавно в Одесі виявили рідкісний італійський спорткар 2000-х у новому стані.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явилася капсула часу Honda Legend 90-х.