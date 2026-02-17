В Киеве пикап буксировал фуру с прицепом на глазах у изумленных водителей (видео)

В Киеве из-за погоды наблюдаются сложные условия на дорогах: из-за гололеда авто буксуют, количество ДТП остается стабильно высоким, а водителей и пешеходов власти города просят быть максимально осторожными.

Сейчас на расчистке дорог, улиц и тротуаров в столице задействованы 256 единиц техники "Киевавтодора", которые в первую очередь очищают главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы, сообщили в КГГА.

К ручной уборке привлечены 422 работника "Киевавтодора" в составе 65 бригад. Они расчищают снег и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях, как на одной из оживленных дорог Киева пикап, предположительно Ford Ranger, тащит на буксире фуру с прицепом.

Відео дня

"Если вам кто-нибудь скажет, что киевляне — слабые люди, покажите им это видео", — гласит подпись.

По информации патрульной полиции, по состоянию на 22:00 накануне в Киеве было 314 вызовов на ДТП, из которых 18 – с пострадавшими.

Сегодня, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве сохраняется облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, однако гололедица на дорогах остается.

Напомним, из-за снегопада и гололеда 16 февраля Киев стал в пробках, а во Львове мужчина поскользнулся на пешеходном переходе и упал прямо под машину.