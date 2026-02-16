Во Львове пешеход поскользнулся на дороге и упал прямо под машину (видео)

Непогода и гололед накрыли не только Киев, но и Львов, который тоже стал в пробках.

От гололеда страдают и пешеходы. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал видео, на котором зафиксирован момент, когда мужчина, переходя дорогу, поскользнулся и упал прямо под автомобиль, медленно едущий по дороге.

На кадрах видно, что машина задела, но, к счастью, не переехала пешехода. Водитель сразу же остановился и поспешил к потерпевшему.

По словам Зинкевича, пострадавший травмирован, но его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел на улице Тершаковцев в Личаковском районе города.

Из-за непогоды улицы города сковали заторы, где стоит как частный транспорт, так общественный, а местные паблики сообщают о ДТП с участием маршруток, а также о переполненности троллейбусов, поскольку людям сложно выехать на работу.

Накануне Львовский городской совет предупреждал жителей об ухудшении погодных условий. Сегодня в мэрии отчитались, что ночью в городе работало 87 уборочных машин, утром задействовали еще 12 рейдеров и 63 мотощетки. Утром убирать улицы вышел 1331 дворник.

Синоптики прогнозируют 16 февраля во Львове облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, а также гололед на дорогах.

Напомним, Киев стал в пробках из-за снега, который шел всю ночь.

