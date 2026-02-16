У Львові пішохід послизнувся на дорозі і впав просто під машину (відео)

Негода та ожеледь накрили не тільки Київ, а й Львів, який теж став у заторах.

Від ожеледиці страждають і пішоходи. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував відео, на якому зафіксовано момент, коли чоловік, переходячи дорогу, послизнувся і впав просто під автомобіль, що повільно їхав дорогою.

На кадрах видно, що машина зачепила, але, на щастя, не переїхала пішохода. Водій одразу ж зупинився і поспішив до потерпілого.

За словами Зінкевича, потерпілий травмований, але його життю нічого не загрожує.

Інцидент стався на вулиці Тершаковців у Личаківському районі міста.

Через негоду вулиці міста скували затори, де стоїть як приватний транспорт, так і громадський, а місцеві пабліки повідомляють про ДТП за участю маршруток, а також про переповненість тролейбусів, оскільки людям складно виїхати на роботу.

Відео дня

Напередодні Львівська міська рада попереджала мешканців про погіршення погодних умов. Сьогодні в мерії відзвітували, що вночі в місті працювало 87 прибиральних машин, вранці задіяли ще 12 рейдерів і 63 мотощітки. Зранку прибирати вулиці вийшов 1331 двірник.

Синоптики прогнозують 16 лютого у Львові хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів, а також ожеледицю на дорогах.

Нагадаємо, Київ став у заторах через сніг, який йшов усю ніч.

Також повідомлялося, що у Львові школа не пустила людей в укриття у Львові під час тривоги.