У Києві пікап буксирував фуру з причепом на очах у здивованих водіїв (відео)

У Києві через погоду спостерігаються складні умови на дорогах: через ожеледицю авто буксують, кількість ДТП залишається стабільно високою, а водіїв і пішоходів влада міста просить бути максимально обережними.

Наразі на розчищенні доріг, вулиць і тротуарів у столиці задіяно 256 одиниць техніки "Київавтодору", які першочергово очищають головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи, повідомили в КМДА.

До ручного прибирання залучено 422 працівники "Київавтодору" у складі 65 бригад. Вони розчищають сніг і обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка.

Тим часом очевидці публікують у соцмережах, як на одній зі жвавих доріг Києва пікап, імовірно Ford Ranger, тягне на буксирі фуру з причепом.

Відео дня

"Якщо вам хто-небудь скаже, що кияни — слабкі люди, покажіть їм це відео", — йдеться у підписі.

За інформацією патрульної поліції, станом на 22:00 напередодні в Києві було 314 викликів на ДТП, з яких 18 — із постраждалими.

Сьогодні, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві зберігається хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів, проте ожеледиця на дорогах залишається.

Нагадаємо, через снігопад та ожеледицю 16 лютого Київ опинився в заторах, а у Львові чоловік послизнувся на пішохідному переході і впав просто під машину.