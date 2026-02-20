Кардинальные изменения: доступный кроссовер Hyundai показали до премьеры (фото)

Обнародованы изображения Hyundai Bayon второго поколения. Недорогой компактный кроссовер изменится внешне и получит гибридные версии.

Новый Hyundai Bayon уже проходит испытания и его презентация запланирована на конец 2026 или начало 2027 года. Рендеры нового кроссовера опубликовал сайт Motor.es.

Дизайн кроссовера будет более угловатым Фото: Motor.es

Судя по изображениям, дизайн Hyundai Bayon 2027 претерпит кардинальные изменения и станет более угловатым. Кроссовер будет напоминать собрата Hyundai Venue нового поколения и будущий Hyundai Tucson. У него высокий капот, расширенные колесные арки и тоненькие диодные фары и фонари. Авто также получит массивный пластиковый обвес.

Салон Hyundai Bayon будет более современным — там установят два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели. Компактный кроссовер несколько подрастет в размерах и станет просторнее. Кроме того, ожидается расширение комплектации по безопасности.

Hyundai Bayon получит "мягкие" гибридные установки Фото: Motor.es

Также известно, что кроссовер Hyundai Bayon 2027 электрифицируют — все его версии получат "мягкие" гибридные установки. Ожидается, что новую модель предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,6 л.

