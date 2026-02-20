Кардинальні зміни: доступний кросовер Hyundai показали до прем'єри (фото)

Оприлюднено зображення Hyundai Bayon другого покоління. Недорогий компактний кросовер зміниться зовні та отримає гібридні версії.

Новий Hyundai Bayon уже проходить випробування і його презентація запланована на кінець 2026 або початок 2027 року. Рендери нового кросовера опублікував сайт Motor.es.

Дизайн кросовера буде більш кутастим Фото: Motor.es

Судячи із зображень, дизайн Hyundai Bayon 2027 зазнає кардинальних змін і стане більш кутастим. Кросовер нагадуватиме побратима Hyundai Venue нового покоління та майбутній Hyundai Tucson. У нього високий капот, розширені колісні арки та тоненькі діодні фари і ліхтарі. Авто також отримає масивний пластиковий обвіс.

Салон Hyundai Bayon буде сучаснішим — там встановлять два 12,3-дюймових дисплеї на передній панелі. Компактний кросовер дещо підросте в розмірах та стане просторішим. Крім того, очікується розширення комплектації з безпеки.

Hyundai Bayon отримає "м'які" гібридні установки Фото: Motor.es

Також відомо, що кросовер Hyundai Bayon 2027 електрифікують — усі його версії отримають "м'які" гібридні установки. Очікується, що нову модель запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 та 1,6 л.

