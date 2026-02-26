Самое популярное семейное авто в мире обновят: первые официальные фото и подробности

Опубликованы первые фото Chrysler Pacifica 2027. Семейный минивэн существенно изменится и получит новый двигатель.

Новый Chrysler Pacifica презентуют весной или летом, а его продажи стартуют во второй половине нынешнего года. Официальные фотографии минивэна опубликовали на странице Chrysler в Facebook.

Минивэн получит новый турбомотор Фото: Chrysler

Это уже второе обновление модели и по фото видно, что на этот раз дизайн Chrysler Pacifica существенно изменится. Передняя часть минивэна стала более футуристической: установили Г-образные диодные фары, узкую радиаторную решетку и новый бампер с широким воздухозаборником. Кроме того, на авто виден обновленный логотип Chrysler.

Салон Chrysler Pacifica 2027 пока не показали. Ожидается, что минивэн получит цифровую панель и более крупный центральный тачскрин. Как и прежде, модель будет предлагаться в версиях на 7 и 8 мест.

Новый Chrysler Pacifica сохранит 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 287 л. с., а вот плагин-гибрид больше предлагаться не будет. Взамен появится 2,0-литровый турбомотор Hurricane. Минивэн оснащен 9-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.

Передняя часть Chrysler Pacifica кардинально изменилась Фото: Chrysler

Примечательно, что на данный момент Chrysler Pacifica — самый популярный семейный минивэн в мире. За 2025 год продали более 140 000 этих авто.

