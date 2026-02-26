Найпопулярніше сімейне авто у світі оновлять: перші офіційні фото та подробиці
Опубліковано перші фото Chrysler Pacifica 2027. Сімейний мінівен суттєво зміниться та отримає новий двигун.
Новий Chrysler Pacifica презентують навесні або влітку, а його продажі стартують у другій половині нинішнього року. Офіційні світлини мінівена опублікували на сторінці Chrysler у Facebook.
Це вже друге оновлення моделі і по фото видно, що на цей раз дизайн Chrysler Pacifica суттєво зміниться. Передня частина мінівена стала більш футуристичною: встановили Г-подібні діодні фари, вузьку радіаторну решітку та новий бампер із широким повітрозабірником. Крім того, на авто видно оновлений логотип Chrysler.Важливо
Салон Chrysler Pacifica 2027 поки що не показали. Очікується, що мінівен отримає цифрову панель і більший центральний тачскрін. Як і раніше, модель пропонуватимуть у версіях на 7 та 8 місць.
Новий Chrysler Pacifica збереже 3,6-літровий бензиновий V6 потужністю 287 к. с., а от плагін-гібрид більше не пропонуватимуть. Натомість з'явиться 2,0-літровий турбомотор Hurricane. Мінівен оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним.
Примітно, що наразі Chrysler Pacifica — найпопулярніший сімейний мінівен у світі. За 2025 рік продали понад 140 000 цих авто.
