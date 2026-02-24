Потужний конкурент Mini Cooper: найшвидший Opel в історії вперше показали на фото

Лінійку Opel Corsa 2026 невдовзі поповнить топова заряджена версія GSE. 280-сильний "гарячий" хетчбек буде електромобілем.

Новий Opel Corsa GSE дебютує у найближчі місяці та надійде в продаж у 2026 році. Перше офіційне фото зарядженого хетчбека опублікували на сайті концерну Stellantis.

В основі GSE лежить електромобіль Opel Corsa Фото: Stellantis

На світлині видно лише оригінальний колісний диск діаметром 18 дюймів та частину кузова з обвісом, проте подробиці нової моделі уже відомі. Хетчбек Opel Corsa GSE буде електричним.

Електромобіль Opel Corsa GSE отримає ту ж установку, що і споріднений кросовер Mokka GSE та Peugeot e-208 GTi. Це значить, що його оснастять електромотором на 280 к. с. та 345 Н∙м, встановленим на передній вісі. Батарея на 54 кВт∙год залишиться без змін.

Характеристики Opel Corsa GSE поки не розкрили, проте відомо, що схожий за розмірами Peugeot e-208 GTi стартує до сотні за 5,7 с і здатен проїхати 350 км без підзарядки. Хетчбек стане найшвидшим серійним Opel.

Крім того, новий Opel Corsa GSE отримає самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску та збільшені гальма. Заряджений хетчбек вирізнятиметься агресивнішим дизайном, а в його салоні встановлять спортивні сидіння.

