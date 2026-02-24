Мощный конкурент Mini Cooper: самый быстрый Opel в истории впервые показали на фото
Линейку Opel Corsa 2026 вскоре пополнит топовая заряженная версия GSE. 280-сильный "горячий" хэтчбек будет электромобилем.
Новый Opel Corsa GSE дебютирует в ближайшие месяцы и поступит в продажу в 2026 году. Первое официальное фото заряженного хэтчбека опубликовали на сайте концерна Stellantis.
На фотографии видно только оригинальный колесный диск диаметром 18 дюймов и часть кузова с обвесом, однако подробности новой модели уже известны. Хэтчбек Opel Corsa GSE будет электрическим.
Электромобиль Opel Corsa GSE получит ту же установку, что и родственный кроссовер Mokka GSE и Peugeot e-208 GTi. Это значит, что его оснастят электромотором на 280 л.с. и 345 Н∙м, установленным на передней оси. Батарея на 54 кВт∙ч останется без изменений.
Характеристики Opel Corsa GSE пока не раскрыли, однако известно, что похожий по размерам Peugeot e-208 GTi стартует до сотни за 5,7 с и способен проехать 350 км без подзарядки. Хэтчбек станет самым быстрым серийным Opel.Важно
Кроме того, новый Opel Corsa GSE получит самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и увеличенные тормоза. Заряженный хэтчбек будет отличаться более агрессивным дизайном, а в его салоне установят спортивные сиденья.
