Какие авто ломаются реже всего: топ-10 самых надежных моделей 2026 года (фото)

Эксперты убеждены, что именно надежность и доступность являются среди главных критериев при выборе автомобиля в 2026-м. По этим параметрам специалисты подобрали топ-10 лучших опций для автолюбителей.

Лидерами этого списка стали самые известные марки японских автопроизводителей гибридного типа с экономией топлива и современными инженерными решениями. Рейтинг обнародовал портал GoBankingRates.

Специалисты выделяют в рейтинге лучших три модели бренда Toyota — Camry, Prius и Corolla. Первая из них имеет цену около $35 тыс. (почти 1,54 млн грн), традиционного входит в топ самых надежных, а в исследовании Consumer Reports бренд занял первое место по показателю надежности. Camry также стала лучшим среднеразмерным автомобилем в исследовании JD Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025.

В то же время Toyota Prius с ценой в около $35,7 тысяч (почти 1,6 млн грн) считается одним из самых надежных гибридных автомобилей. Его расход топлива всего до 4 л на 100 км делает модель удобной для ежедневных поездок и длительных путешествий.

Между тем Toyota Corolla с ценой в $25 560 (около 1,1 млн грн) стабильно входит в списки самых надежных автомобилей. Для модели 2026 года предусмотрены лишь незначительные обновления, что обычно означает меньший риск технических проблем.

Кто еще в рейтинге самых надежных авто в 2026 году

На четвертой позиции присутствует Subaru Forester со стоимостью $39 527 (около 1,74 млн), который занимает высокие позиции в рейтингах надежности. Forester предлагает стандартный полный привод и систему помощи водителю EyeSight. В более новых версиях также появляются гибридные варианты и внедорожная модификация Wilderness.

Другой представитель этого бренда — Subaru Impreza с ценой около $27 тыс (около 1,2 млн грн) — занимает пятую строчку. Если коротко, то это — компактный хэтчбек, известный своей выносливостью и оснащенный стандартным полным приводом.

Позиции 6 и 7 занимают Lexus NX и Lexus RX. Премиальный бренд Toyota стабильно демонстрирует высокие показатели надежности, ведь в NX сочетает роскошный интерьер, современные технологии и проверенную инженерию, а RX — это один из самых известных кроссоверов.

Сейчас автомобили имеют цену в почти $51 тыс. (около 2,2 млн грн) для NX, который сочетает роскошный интерьер, современные технологии и проверенную инженерию. Его "коллега" RX со стоимостью в $59, 3 тыс. (около 2,6 млн) после редизайна 2023 года снова продолжает получать высокие оценки за долговечность и надежность.

Кто замыкает рейтинг надежных авто 2026 года

На восьмой позиции оказалась Honda HR-V со стоимостью в почти $30,5 тыс. (около 1,3 млн грн). Этот компактный SUV от Honda соответствует репутации бренда по долговечности и практичности, а сама модель популярна среди тех, кто ищет надежный городской кроссовер.

Девятую позицию в рейтинге занимает Kia Sorento Hybrid со стоимостью $40,2 тыс. (более 1,7 млн грн). Эта машина отличается экономичностью и простором, а ее называли одним из самых надежных трехрядных внедорожников.

Последнее место в рейтинге занимает Hyundai Elantra Hybrid, которая обойдется в почти $26 тыс. (почти 1,14 млн грн). Специалисты указывают, что эта машина имеет невысокий расход топлива и славится довольно высоким уровнем надежности и гарантии.

