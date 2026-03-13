Британские эксперты назвали самые надежные и ненадежные кроссоверы современности (фото)
В Великобритании опубликовали рейтинг надежности современных кроссоверов. В него попали как массовые, так и премиальные модели.
Самые надежные и ненадежные кроссоверы определил британский сайт WhatCar. В рейтинг попали модели повышенной проходимости возрастом до 5 лет.
В ходе исследования эксперты опросили почти 30 000 владельцев кроссоверов и узнавали об основных проблемах и неисправностях их авто за последние два года. На основе количества и сложности поломок подсчитали индекс надежности автомобилей. В среднем по сегменту он составил 93,4% тогда, как в прошлогоднем рейтинге составлял 92,6%.
Всего проанализировали 199 моделей от 31 бренда. Самые надежные кроссоверы с пробегом в основном оснащены двигателями внутреннего сгорания, хотя в топ 10 попали и электрокары. В рейтинге есть как массовые, так и премиальные модели. В лидерах оказались немецкие и японские кроссоверы.
Самые надежные кроссоверы возрастом до 5 лет:
- Opel/Vauxhall Grandland (с 2024 года) — рейтинг надежности 99,6% (основная проблема — электроника).
- Toyota RAV4 PHEV (2021-2025) — 99,2% (основные проблемы — навигация, аккумулятор).
- Porsche Macan (с 2020 года) — 99% (основные проблемы — КПП, электроника).
- Kia Niro (с 2022 года) — 99% (основные проблемы — тормоза, электроника).
- Toyota RAV4 Hybird (2021-2024) — 98,9% (основные проблемы — аккумулятор, батарея).
- Mazda CX-5 (2021-2025) — 98,4% (основные проблемы — мультимедиа, кузов).
- Nissan Qashqai (2021) — 98,3% (основная проблема — двигатель).
- Lexus UX (с 2021 года) — 98% (основная проблема — мультимедиа).
- Skoda Kodiaq TDI (2021-2024) — 97,8% (основные проблемы — выхлоп, электроника, КПП).
- Renault Scenic E-Tech (с 2023 года) — 97,5% (основные проблемы — электроника, мультимедиа).
Топ 10 наименее надежных кроссоверов возрастом до 5 лет:
- Volkswagen Tiguan (с 2024 года) — рейтинг надежности 64,2% (основные проблемы — мультимедиа, тормоза, электроника).
- Kia Sportage (2021) — 72,9% (основные проблемы — двигатель, КПП, электроника, тормоза).
- Mazda CX-60 (2022-2025) — 76,2% (основные проблемы — подвеска, рулевое управление).
- Volkswagen ID.4 (с 2021 года) — 79,6% (основные проблемы — мотор, батарея, подвеска, тормоза, зарядка, рулевое управление, мультимедиа).
- Renault Austral (с 2023 года) — 80,4% (основные проблемы — электроника, мультимедиа, аккумулятор, двигатель, выхлоп, отделка).
- Nissan Ariya (с 2021 года) — 80,9% (основные проблемы — мотор, рулевое управление, тормоза, электроника, батарея, отделка).
- MG ZS EV (2021-2025) — 81,8% (основные проблемы — аккумулятор, кузов, мультимедиа, кондиционер, отделка).
- Land Rover Discovery Sport (с 2021 года) — 81,8% (основные проблемы — кузов, электроника, гибридная установка, тормоза).
- Renault Arkana (2021-2025) — 83,4% (основные проблемы — электроника, аккумулятор, двигатель).
- Audi Q5 (2021-2024) — 84,3% (основные проблемы — электроника, кондиционер, мультимедиа, гибридная установка).
