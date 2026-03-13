Британские эксперты назвали самые надежные и ненадежные кроссоверы современности (фото)

В Великобритании опубликовали рейтинг надежности современных кроссоверов. В него попали как массовые, так и премиальные модели.

Самые надежные и ненадежные кроссоверы определил британский сайт WhatCar. В рейтинг попали модели повышенной проходимости возрастом до 5 лет.

Opel Grandland признали самым надежным кроссовером Фото: Opel

В ходе исследования эксперты опросили почти 30 000 владельцев кроссоверов и узнавали об основных проблемах и неисправностях их авто за последние два года. На основе количества и сложности поломок подсчитали индекс надежности автомобилей. В среднем по сегменту он составил 93,4% тогда, как в прошлогоднем рейтинге составлял 92,6%.

Всего проанализировали 199 моделей от 31 бренда. Самые надежные кроссоверы с пробегом в основном оснащены двигателями внутреннего сгорания, хотя в топ 10 попали и электрокары. В рейтинге есть как массовые, так и премиальные модели. В лидерах оказались немецкие и японские кроссоверы.

Самые надежные кроссоверы возрастом до 5 лет:

Opel/Vauxhall Grandland (с 2024 года) — рейтинг надежности 99,6% (основная проблема — электроника). Toyota RAV4 PHEV (2021-2025) — 99,2% (основные проблемы — навигация, аккумулятор). Porsche Macan (с 2020 года) — 99% (основные проблемы — КПП, электроника). Kia Niro (с 2022 года) — 99% (основные проблемы — тормоза, электроника). Toyota RAV4 Hybird (2021-2024) — 98,9% (основные проблемы — аккумулятор, батарея). Mazda CX-5 (2021-2025) — 98,4% (основные проблемы — мультимедиа, кузов). Nissan Qashqai (2021) — 98,3% (основная проблема — двигатель). Lexus UX (с 2021 года) — 98% (основная проблема — мультимедиа). Skoda Kodiaq TDI (2021-2024) — 97,8% (основные проблемы — выхлоп, электроника, КПП). Renault Scenic E-Tech (с 2023 года) — 97,5% (основные проблемы — электроника, мультимедиа).

Volkswagen Tiguan получил низкие оценки Фото: Volkswagen

Топ 10 наименее надежных кроссоверов возрастом до 5 лет:

Volkswagen Tiguan (с 2024 года) — рейтинг надежности 64,2% (основные проблемы — мультимедиа, тормоза, электроника). Kia Sportage (2021) — 72,9% (основные проблемы — двигатель, КПП, электроника, тормоза). Mazda CX-60 (2022-2025) — 76,2% (основные проблемы — подвеска, рулевое управление). Volkswagen ID.4 (с 2021 года) — 79,6% (основные проблемы — мотор, батарея, подвеска, тормоза, зарядка, рулевое управление, мультимедиа). Renault Austral (с 2023 года) — 80,4% (основные проблемы — электроника, мультимедиа, аккумулятор, двигатель, выхлоп, отделка). Nissan Ariya (с 2021 года) — 80,9% (основные проблемы — мотор, рулевое управление, тормоза, электроника, батарея, отделка). MG ZS EV (2021-2025) — 81,8% (основные проблемы — аккумулятор, кузов, мультимедиа, кондиционер, отделка). Land Rover Discovery Sport (с 2021 года) — 81,8% (основные проблемы — кузов, электроника, гибридная установка, тормоза). Renault Arkana (2021-2025) — 83,4% (основные проблемы — электроника, аккумулятор, двигатель). Audi Q5 (2021-2024) — 84,3% (основные проблемы — электроника, кондиционер, мультимедиа, гибридная установка).

Ранее Фокус рассказывал о самых надежных премиальных кроссоверах возрастом до 5 лет.

Также мы писали о претендентах на звание лучшего автомобиля года в Украине.