Британські експерти назвали найнадійніші та найменш надійні кросовери сучасності (фото)

У Великій Британії опублікували рейтинг надійності сучасних кросоверів. До нього потрапили як масові, так і преміальні моделі.

Найнадійніші та найненадійніші кросовери визначив британський сайт WhatCar. До рейтингу потрапили моделі підвищеної прохідності віком до 5 років.

Opel Grandland визнали найнадійнішим кросовером Фото: Opel

Під час дослідження експерти опитали майже 30 000 власників кросоверів та дізнавалися про основні проблеми та несправності їх авто за останні два роки. На основі кількості та складності поломок підрахували індекс надійності автомобілів. У середньому по сегменту він склав 93,4% тоді, як у торішньому рейтингу становив 92,6%.

Усього проаналізували 199 моделей від 31 бренду. Найнадійніші кросовери з пробігом переважно оснащені двигунами внутрішнього згоряння, хоча до топ 10 потрапили і електрокари. У рейтингу є як масові, так і преміальні моделі. У лідерах виявилися німецькі та японські кросовери.

Найнадійніші кросовери віком до 5 років:

Opel/Vauxhall Grandland (з 2024 року) — рейтинг надійності 99,6% (основна проблема — електроніка). Toyota RAV4 PHEV (2021-2025) — 99,2% (основні проблеми — навігація, акумулятор). Porsche Macan (з 2020 року) — 99% (основні проблеми — КПП, електроніка). Kia Niro (з 2022 року) — 99% (основні проблеми — гальма, електроніка). Toyota RAV4 Hybird (2021-2024) — 98,9% (основні проблеми — акумулятор, батарея). Mazda CX-5 (2021-2025) — 98,4% (основні проблеми — мультимедіа, кузов). Nissan Qashqai (2021) — 98,3% (основна проблема — двигун). Lexus UX (з 2021 року) — 98% (основна проблема — мультимедіа). Skoda Kodiaq TDI (2021-2024) — 97,8% (основні проблеми — вихлоп, електроніка, КПП). Renault Scenic E-Tech (з 2023 року) — 97,5% (основні проблеми — електроніка, мультимедіа).

Volkswagen Tiguan отримав низькі оцінки Фото: Volkswagen

Топ 10 найменш надійних кросоверів віком до 5 років:

Volkswagen Tiguan (з 2024 року) — рейтинг надійності 64,2% (основні проблеми — мультимедіа, гальма, електроніка). Kia Sportage (2021) — 72,9% (основні проблеми — двигун, КПП, електроніка, гальма). Mazda CX-60 (2022-2025) — 76,2% (основні проблеми — підвіска, кермове управління). Volkswagen ID.4 (з 2021 року) — 79,6% (основні проблеми — мотор, батарея, підвіска, гальма, зарядка, кермове управління, мультимедіа). Renault Austral (з 2023 року) — 80,4% (основні проблеми — електроніка, мультимедіа, акумулятор, двигун, вихлоп, оздоблення). Nissan Ariya (з 2021 року) — 80,9% (основні проблеми — мотор, кермове управління, гальма, електроніка, батарея, оздоблення). MG ZS EV (2021-2025) — 81,8% (основні проблеми — акумулятор, кузов, мультимедіа, кондиціонер, оздоблення). Land Rover Discovery Sport (з 2021 року) — 81,8% (основні проблеми — кузов, електроніка, гібридна установка, гальма). Renault Arkana (2021-2025) — 83,4% (основні проблеми — електроніка, акумулятор, двигун). Audi Q5 (2021-2024) — 84,3% (основні проблеми — електроніка, кондиціонер, мультимедіа, гібридна установка).

