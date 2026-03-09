Раціональний вибір: названо кращі кросовери 2026 року (фото)
Британські експерти визначили найкращі нові кросовери. До рейтингу потрапили як бензинові, так і електричні моделі різних цінових категорій.
Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів на сучасному ринку. Їх обирають за практичність, високу посадку та покращену прохідність. Найкращі кросовери 2026 року обрало британське видання Auto Express.
Рейтинг склали на основі тест-драйвів кросоверів та відгуків їх власників. До нього потрапили як масові, так і преміальні моделі різних розмірів із двигунами внутрішнього згоряння та електромоторами.
10 місце – BMW X3
BMW X3 – практичний преміальний кросовер із чудовою керованістю. У нього не найпросторіший салон у класі, зате великий 570-літровий багажник. Активним водіям сподобається топовий 400-сильний варіант M50, проте в лінійці є і дизелі, і плагін-гібриди.
Плюси:
- чудова керованість;
- якісні двигуни;
- якісна мультимедіа.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- є питання по якості.
9 місце – Citroen C5 Aircross
Новий Citroen C5 Aircross другого покоління залишається комфортабельним і став ще просторішим. У лінійці є гібридні, плагін-гібридні та електричні модифікації.
Плюси:
- просторий салон;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- малопотужні гібриди.
8 місце – Tesla Model Y
Tesla Model Y залишається найпопулярнішим електрокросовером у світі. Оновлена модель стала комфортнішою та тихішою. Електрокар швидкий та має запас ходу до 622 км.
Плюси:
- потужні силові установки;
- швидка зарядка.
Мінуси:
- компонування водійського місця підійде не всім;
- якість оздоблення.
7 місце – Dacia/Renault Duster
Duster третього покоління став сучаснішим, проте залишається доступним. Для своїх розмірів кросовер доволі просторий, а повнопривідна версія непогано почувається на бездоріжжі.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторий салон;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- низький рівень безпеки.
6 місце – Hyundai Santa Fe
Новий Hyundai Santa Fe кардинально змінився зовні і став просторішим усередині. Кросовер непогано оснащений, а в лінійці є гібридні модифікації.
Плюси:
- просторий салон;
- багате оснащення.
Мінуси:
- завищена ціна;
- гібриди не надто економічні.
5 місце – Dacia Bigster
Старший брат Duster – один із найдоступніших сімейних кросоверів. Він просторий усередині та має 612-літровий багажник. Авто непогано оснащене і доступне у гібридному виконанні.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторі салон і багажник;
- економічний гібрид.
Мінуси:
- шумні двигуни;
- якість оздоблення.
4 місце – Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq – практичний сімейний кросовер із продуманим містким салоном і великим багажником. Оптимальний варіант – із 2,0-літровим турбодизелем. Утім, у лінійці є і плагін-гібрид.
Плюси:
- просторий практичний салон;
- великий багажник.
Мінуси:
- жорсткувата їзда.
3 місце – Nissan Qashqai
Nissan Qashqai – комфортабельний сімейний кросовер, який є відносно недорогим і багато оснащеним. Топовий варіант оснащений економічною гібридною установкою e-Power.
Плюси:
- комфортабельна їзда;
- економічна гібридна установка e-Power.
Мінуси:
- невеликий багажник.
2 місце – Renault 4 E-Tech
Відроджений Renault 4 став електрокросовером. Він недорогий і має запас ходу майже 400 км. Компактний кросовер не найпросторіший, але має пристойний 420-літровий багажник.
Плюси:
- невисока ціна;
- багате оснащення.
Мінуси:
- тіснуватий задній ряд;
- повільна зарядка.
1 місце – Skoda Elroq
Електрокросовер Skoda Elroq вийшов напрочуд вдалим. Компактна модель практична і містка, а також має 470-літровий багажник. Авто відносно недороге та непогано оснащене, а його запас ходу сягає 560 км.
Плюси:
- практичний і просторий салон;
- гарне співвідношення ціни та якості.
Мінуси:
- неінформативні гальма;
- тепловий насос є опцією.
Раніше Фокус розповідав про кращі вживані кросовери вартістю до $13 000.
Також ми писали про кращі авто 2026 року в США.