Раціональний вибір: названо кращі кросовери 2026 року (фото)

Британські експерти визначили найкращі нові кросовери. До рейтингу потрапили як бензинові, так і електричні моделі різних цінових категорій.

Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів на сучасному ринку. Їх обирають за практичність, високу посадку та покращену прохідність. Найкращі кросовери 2026 року обрало британське видання Auto Express.

Рейтинг склали на основі тест-драйвів кросоверів та відгуків їх власників. До нього потрапили як масові, так і преміальні моделі різних розмірів із двигунами внутрішнього згоряння та електромоторами.

10 місце – BMW X3

BMW X3 Фото: BMW

BMW X3 – практичний преміальний кросовер із чудовою керованістю. У нього не найпросторіший салон у класі, зате великий 570-літровий багажник. Активним водіям сподобається топовий 400-сильний варіант M50, проте в лінійці є і дизелі, і плагін-гібриди.

Відео дня

Плюси:

чудова керованість;

якісні двигуни;

якісна мультимедіа.

Мінуси:

тісний задній ряд;

є питання по якості.

Важливо

Оголошено претендентів на звання кращого авто 2026 року в Україні (фото)

9 місце – Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Фото: Citroen

Новий Citroen C5 Aircross другого покоління залишається комфортабельним і став ще просторішим. У лінійці є гібридні, плагін-гібридні та електричні модифікації.

Плюси:

просторий салон;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

нецікава керованість;

малопотужні гібриди.

8 місце – Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla

Tesla Model Y залишається найпопулярнішим електрокросовером у світі. Оновлена модель стала комфортнішою та тихішою. Електрокар швидкий та має запас ходу до 622 км.

Плюси:

потужні силові установки;

швидка зарядка.

Мінуси:

компонування водійського місця підійде не всім;

якість оздоблення.

7 місце – Dacia/Renault Duster

Renault Duster Фото: Renault

Duster третього покоління став сучаснішим, проте залишається доступним. Для своїх розмірів кросовер доволі просторий, а повнопривідна версія непогано почувається на бездоріжжі.

Плюси:

невисока ціна;

просторий салон;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

низький рівень безпеки.

6 місце – Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe кардинально змінився зовні і став просторішим усередині. Кросовер непогано оснащений, а в лінійці є гібридні модифікації.

Плюси:

просторий салон;

багате оснащення.

Мінуси:

завищена ціна;

гібриди не надто економічні.

5 місце – Dacia Bigster

Dacia Bigster Фото: Dacia

Старший брат Duster – один із найдоступніших сімейних кросоверів. Він просторий усередині та має 612-літровий багажник. Авто непогано оснащене і доступне у гібридному виконанні.

Плюси:

невисока ціна;

просторі салон і багажник;

економічний гібрид.

Мінуси:

шумні двигуни;

якість оздоблення.

4 місце – Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Skoda Kodiaq – практичний сімейний кросовер із продуманим містким салоном і великим багажником. Оптимальний варіант – із 2,0-літровим турбодизелем. Утім, у лінійці є і плагін-гібрид.

Плюси:

просторий практичний салон;

великий багажник.

Мінуси:

жорсткувата їзда.

Важливо

Гімн практичності: тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq

3 місце – Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Qashqai – комфортабельний сімейний кросовер, який є відносно недорогим і багато оснащеним. Топовий варіант оснащений економічною гібридною установкою e-Power.

Плюси:

комфортабельна їзда;

економічна гібридна установка e-Power.

Мінуси:

невеликий багажник.

2 місце – Renault 4 E-Tech

Renault 4 E-Tech Фото: Renault

Відроджений Renault 4 став електрокросовером. Він недорогий і має запас ходу майже 400 км. Компактний кросовер не найпросторіший, але має пристойний 420-літровий багажник.

Плюси:

невисока ціна;

багате оснащення.

Мінуси:

тіснуватий задній ряд;

повільна зарядка.

1 місце – Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Elroq вийшов напрочуд вдалим. Компактна модель практична і містка, а також має 470-літровий багажник. Авто відносно недороге та непогано оснащене, а його запас ходу сягає 560 км.

Плюси:

практичний і просторий салон;

гарне співвідношення ціни та якості.

Мінуси:

неінформативні гальма;

тепловий насос є опцією.

Раніше Фокус розповідав про кращі вживані кросовери вартістю до $13 000.

Також ми писали про кращі авто 2026 року в США.