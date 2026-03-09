Підтримайте нас RU
Раціональний вибір: названо кращі кросовери 2026 року (фото)

кращі кросовери
У Великій Британії вибрали кращі нові кросовери | Фото: Auto Express

Британські експерти визначили найкращі нові кросовери. До рейтингу потрапили як бензинові, так і електричні моделі різних цінових категорій.

Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів на сучасному ринку. Їх обирають за практичність, високу посадку та покращену прохідність. Найкращі кросовери 2026 року обрало британське видання Auto Express.

Рейтинг склали на основі тест-драйвів кросоверів та відгуків їх власників. До нього потрапили як масові, так і преміальні моделі різних розмірів із двигунами внутрішнього згоряння та електромоторами.

10 місце – BMW X3

BMW X3
BMW X3
Фото: BMW

BMW X3 – практичний преміальний кросовер із чудовою керованістю. У нього не найпросторіший салон у класі, зате великий 570-літровий багажник. Активним водіям сподобається топовий 400-сильний варіант M50, проте в лінійці є і дизелі, і плагін-гібриди.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • якісні двигуни;
  • якісна мультимедіа.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • є питання по якості.
9 місце – Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross
Фото: Citroen

Новий Citroen C5 Aircross другого покоління залишається комфортабельним і став ще просторішим. У лінійці є гібридні, плагін-гібридні та електричні модифікації.

Плюси:

  • просторий салон;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • малопотужні гібриди.

8 місце – Tesla Model Y

Tesla Model Y
Tesla Model Y
Фото: Tesla

Tesla Model Y залишається найпопулярнішим електрокросовером у світі. Оновлена модель стала комфортнішою та тихішою. Електрокар швидкий та має запас ходу до 622 км.

Плюси:

  • потужні силові установки;
  • швидка зарядка.

Мінуси:

  • компонування водійського місця підійде не всім;
  • якість оздоблення.

7 місце – Dacia/Renault Duster

Renault Duster
Renault Duster
Фото: Renault

Duster третього покоління став сучаснішим, проте залишається доступним. Для своїх розмірів кросовер доволі просторий, а повнопривідна версія непогано почувається на бездоріжжі.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторий салон;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • низький рівень безпеки.

6 місце – Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe кардинально змінився зовні і став просторішим усередині. Кросовер непогано оснащений, а в лінійці є гібридні модифікації.

Плюси:

  • просторий салон;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • завищена ціна;
  • гібриди не надто економічні.

5 місце – Dacia Bigster

Dacia Bigster
Dacia Bigster
Фото: Dacia

Старший брат Duster – один із найдоступніших сімейних кросоверів. Він просторий усередині та має 612-літровий багажник. Авто непогано оснащене і доступне у гібридному виконанні.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторі салон і багажник;
  • економічний гібрид.

Мінуси:

  • шумні двигуни;
  • якість оздоблення.

4 місце – Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq – практичний сімейний кросовер із продуманим містким салоном і великим багажником. Оптимальний варіант – із 2,0-літровим турбодизелем. Утім, у лінійці є і плагін-гібрид.

Плюси:

  • просторий практичний салон;
  • великий багажник.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда.
3 місце – Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Nissan Qashqai – комфортабельний сімейний кросовер, який є відносно недорогим і багато оснащеним. Топовий варіант оснащений економічною гібридною установкою e-Power.

Плюси:

  • комфортабельна їзда;
  • економічна гібридна установка e-Power.

Мінуси:

  • невеликий багажник.

2 місце – Renault 4 E-Tech

Renault 4
Renault 4 E-Tech
Фото: Renault

Відроджений Renault 4 став електрокросовером. Він недорогий і має запас ходу майже 400 км. Компактний кросовер не найпросторіший, але має пристойний 420-літровий багажник.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • тіснуватий задній ряд;
  • повільна зарядка.

1 місце – Skoda Elroq

Skoda Elroq
Skoda Elroq
Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Elroq вийшов напрочуд вдалим. Компактна модель практична і містка, а також має 470-літровий багажник. Авто відносно недороге та непогано оснащене, а його запас ходу сягає 560 км.

Плюси:

  • практичний і просторий салон;
  • гарне співвідношення ціни та якості.

Мінуси:

  • неінформативні гальма;
  • тепловий насос є опцією.

Раніше Фокус розповідав про кращі вживані кросовери вартістю до $13 000.

Також ми писали про кращі авто 2026 року в США.