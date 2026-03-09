Рациональный выбор: названы лучшие кроссоверы 2026 года (фото)
Британские эксперты определили лучшие новые кроссоверы. В рейтинг попали как бензиновые, так и электрические модели разных ценовых категорий.
Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей на современном рынке. Их выбирают за практичность, высокую посадку и улучшенную проходимость. Лучшие кроссоверы 2026 года выбрало британское издание Auto Express.
Рейтинг составили на основе тест-драйвов кроссоверов и отзывов их владельцев. В него попали как массовые, так и премиальные модели разных размеров с двигателями внутреннего сгорания и электромоторами.
10 место — BMW X3
BMW X3 — практичный премиальный кроссовер с отличной управляемостью. У него не самый просторный салон в классе, зато большой 570-литровый багажник. Активным водителям понравится топовый 400-сильный вариант M50, однако в линейке есть и дизели, и плагин-гибриды.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- качественные двигатели;
- качественная мультимедиа.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- есть вопросы по качеству.
9 место — Citroen C5 Aircross
Новый Citroen C5 Aircross второго поколения остается комфортабельным и стал еще просторнее. В линейке есть гибридные, плагин-гибридные и электрические модификации.
Плюсы:
- просторный салон;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- маломощные гибриды.
8 место — Tesla Model Y
Tesla Model Y остается самым популярным электрокроссовером в мире. Обновленная модель стала более комфортной и тихой. Электрокар быстрый и имеет запас хода до 622 км.
Плюсы:
- мощные силовые установки;
- быстрая зарядка.
Минусы:
- компоновка водительского места подойдет не всем;
- качество отделки.
7 место — Dacia/Renault Duster
Duster третьего поколения стал современнее, однако остается доступным. Для своих размеров кроссовер довольно просторный, а полноприводная версия неплохо чувствует себя на бездорожье.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторный салон;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- низкий уровень безопасности.
6 место — Hyundai Santa Fe
Новый Hyundai Santa Fe кардинально изменился внешне и стал просторнее внутри. Кроссовер неплохо оснащен, а в линейке есть гибридные модификации.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение.
Минусы:
- завышенная цена;
- гибриды не слишком экономичны.
5 место — Dacia Bigster
Старший брат Duster — один из самых доступных семейных кроссоверов. Он просторный внутри и имеет 612-литровый багажник. Авто неплохо оснащено и доступно в гибридном исполнении.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторные салон и багажник;
- экономичный гибрид.
Минусы:
- шумные двигатели;
- качество отделки.
4 место — Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq — практичный семейный кроссовер с продуманным вместительным салоном и большим багажником. Оптимальный вариант — с 2,0-литровым турбодизелем. Впрочем, в линейке есть и плагин-гибрид.
Плюсы:
- просторный практичный салон;
- большой багажник.
Минусы:
- жестковатая езда.
3 место — Nissan Qashqai
Nissan Qashqai — комфортабельный семейный кроссовер, который является относительно недорогим и богато оснащенным. Топовый вариант оснащен экономичной гибридной установкой e-Power.
Плюсы:
- комфортабельная езда;
- экономичная гибридная установка e-Power.
Минусы:
- небольшой багажник.
2 место — Renault 4 E-Tech
Возрожденный Renault 4 стал электрокроссовером. Он недорогой и имеет запас хода почти 400 км. Компактный кроссовер не самый просторный, но имеет приличный 420-литровый багажник.
Плюсы:
- невысокая цена;
- богатое оснащение.
Минусы:
- тесноватый задний ряд;
- медленная зарядка.
1 место — Skoda Elroq
Электрокроссовер Skoda Elroq получился на удивление удачным. Компактная модель практичная и вместительная, а также имеет 470-литровый багажник. Авто относительно недорогое и неплохо оснащено, а его запас хода достигает 560 км.
Плюсы:
- практичный и просторный салон;
- хорошее соотношение цены и качества.
Минусы:
- неинформативные тормоза;
- тепловой насос является опцией.
Ранее Фокус рассказывал о лучших подержанных кроссоверах стоимостью до $13 000.
Также мы писали о лучших авто 2026 года в США.