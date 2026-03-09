Рациональный выбор: названы лучшие кроссоверы 2026 года (фото)

Британские эксперты определили лучшие новые кроссоверы. В рейтинг попали как бензиновые, так и электрические модели разных ценовых категорий.

Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей на современном рынке. Их выбирают за практичность, высокую посадку и улучшенную проходимость. Лучшие кроссоверы 2026 года выбрало британское издание Auto Express.

Рейтинг составили на основе тест-драйвов кроссоверов и отзывов их владельцев. В него попали как массовые, так и премиальные модели разных размеров с двигателями внутреннего сгорания и электромоторами.

10 место — BMW X3

BMW X3 Фото: BMW

BMW X3 — практичный премиальный кроссовер с отличной управляемостью. У него не самый просторный салон в классе, зато большой 570-литровый багажник. Активным водителям понравится топовый 400-сильный вариант M50, однако в линейке есть и дизели, и плагин-гибриды.

Плюсы:

превосходная управляемость;

качественные двигатели;

качественная мультимедиа.

Минусы:

тесный задний ряд;

есть вопросы по качеству.

9 место — Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Фото: Citroen

Новый Citroen C5 Aircross второго поколения остается комфортабельным и стал еще просторнее. В линейке есть гибридные, плагин-гибридные и электрические модификации.

Плюсы:

просторный салон;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

неинтересная управляемость;

маломощные гибриды.

8 место — Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla

Tesla Model Y остается самым популярным электрокроссовером в мире. Обновленная модель стала более комфортной и тихой. Электрокар быстрый и имеет запас хода до 622 км.

Плюсы:

мощные силовые установки;

быстрая зарядка.

Минусы:

компоновка водительского места подойдет не всем;

качество отделки.

7 место — Dacia/Renault Duster

Renault Duster Фото: Renault

Duster третьего поколения стал современнее, однако остается доступным. Для своих размеров кроссовер довольно просторный, а полноприводная версия неплохо чувствует себя на бездорожье.

Плюсы:

невысокая цена;

просторный салон;

комфортабельная езда.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

низкий уровень безопасности.

6 место — Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe кардинально изменился внешне и стал просторнее внутри. Кроссовер неплохо оснащен, а в линейке есть гибридные модификации.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение.

Минусы:

завышенная цена;

гибриды не слишком экономичны.

5 место — Dacia Bigster

Dacia Bigster Фото: Dacia

Старший брат Duster — один из самых доступных семейных кроссоверов. Он просторный внутри и имеет 612-литровый багажник. Авто неплохо оснащено и доступно в гибридном исполнении.

Плюсы:

невысокая цена;

просторные салон и багажник;

экономичный гибрид.

Минусы:

шумные двигатели;

качество отделки.

4 место — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Skoda Kodiaq — практичный семейный кроссовер с продуманным вместительным салоном и большим багажником. Оптимальный вариант — с 2,0-литровым турбодизелем. Впрочем, в линейке есть и плагин-гибрид.

Плюсы:

просторный практичный салон;

большой багажник.

Минусы:

жестковатая езда.

3 место — Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Qashqai — комфортабельный семейный кроссовер, который является относительно недорогим и богато оснащенным. Топовый вариант оснащен экономичной гибридной установкой e-Power.

Плюсы:

комфортабельная езда;

экономичная гибридная установка e-Power.

Минусы:

небольшой багажник.

2 место — Renault 4 E-Tech

Renault 4 E-Tech Фото: Renault

Возрожденный Renault 4 стал электрокроссовером. Он недорогой и имеет запас хода почти 400 км. Компактный кроссовер не самый просторный, но имеет приличный 420-литровый багажник.

Плюсы:

невысокая цена;

богатое оснащение.

Минусы:

тесноватый задний ряд;

медленная зарядка.

1 место — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Elroq получился на удивление удачным. Компактная модель практичная и вместительная, а также имеет 470-литровый багажник. Авто относительно недорогое и неплохо оснащено, а его запас хода достигает 560 км.

Плюсы:

практичный и просторный салон;

хорошее соотношение цены и качества.

Минусы:

неинформативные тормоза;

тепловой насос является опцией.

