Авто

Рациональный выбор: названы лучшие кроссоверы 2026 года (фото)

лучшие кроссоверы
В Великобритании выбрали лучшие новые кроссоверы в Великобритании | Фото: Auto Express

Британские эксперты определили лучшие новые кроссоверы. В рейтинг попали как бензиновые, так и электрические модели разных ценовых категорий.

Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей на современном рынке. Их выбирают за практичность, высокую посадку и улучшенную проходимость. Лучшие кроссоверы 2026 года выбрало британское издание Auto Express.

Рейтинг составили на основе тест-драйвов кроссоверов и отзывов их владельцев. В него попали как массовые, так и премиальные модели разных размеров с двигателями внутреннего сгорания и электромоторами.

10 место — BMW X3

BMW X3
BMW X3
Фото: BMW

BMW X3 — практичный премиальный кроссовер с отличной управляемостью. У него не самый просторный салон в классе, зато большой 570-литровый багажник. Активным водителям понравится топовый 400-сильный вариант M50, однако в линейке есть и дизели, и плагин-гибриды.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • качественные двигатели;
  • качественная мультимедиа.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • есть вопросы по качеству.
9 место — Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross
Фото: Citroen

Новый Citroen C5 Aircross второго поколения остается комфортабельным и стал еще просторнее. В линейке есть гибридные, плагин-гибридные и электрические модификации.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • маломощные гибриды.

8 место — Tesla Model Y

Tesla Model Y
Tesla Model Y
Фото: Tesla

Tesla Model Y остается самым популярным электрокроссовером в мире. Обновленная модель стала более комфортной и тихой. Электрокар быстрый и имеет запас хода до 622 км.

Плюсы:

  • мощные силовые установки;
  • быстрая зарядка.

Минусы:

  • компоновка водительского места подойдет не всем;
  • качество отделки.

7 место — Dacia/Renault Duster

Рено Дастер
Renault Duster
Фото: Renault

Duster третьего поколения стал современнее, однако остается доступным. Для своих размеров кроссовер довольно просторный, а полноприводная версия неплохо чувствует себя на бездорожье.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • просторный салон;
  • комфортабельная езда.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • низкий уровень безопасности.

6 место — Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe кардинально изменился внешне и стал просторнее внутри. Кроссовер неплохо оснащен, а в линейке есть гибридные модификации.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • завышенная цена;
  • гибриды не слишком экономичны.

5 место — Dacia Bigster

Дачия Бигстер
Dacia Bigster
Фото: Dacia

Старший брат Duster — один из самых доступных семейных кроссоверов. Он просторный внутри и имеет 612-литровый багажник. Авто неплохо оснащено и доступно в гибридном исполнении.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • просторные салон и багажник;
  • экономичный гибрид.

Минусы:

  • шумные двигатели;
  • качество отделки.

4 место — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq — практичный семейный кроссовер с продуманным вместительным салоном и большим багажником. Оптимальный вариант — с 2,0-литровым турбодизелем. Впрочем, в линейке есть и плагин-гибрид.

Плюсы:

  • просторный практичный салон;
  • большой багажник.

Минусы:

  • жестковатая езда.
3 место — Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Nissan Qashqai — комфортабельный семейный кроссовер, который является относительно недорогим и богато оснащенным. Топовый вариант оснащен экономичной гибридной установкой e-Power.

Плюсы:

  • комфортабельная езда;
  • экономичная гибридная установка e-Power.

Минусы:

  • небольшой багажник.

2 место — Renault 4 E-Tech

Рено 4
Renault 4 E-Tech
Фото: Renault

Возрожденный Renault 4 стал электрокроссовером. Он недорогой и имеет запас хода почти 400 км. Компактный кроссовер не самый просторный, но имеет приличный 420-литровый багажник.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • тесноватый задний ряд;
  • медленная зарядка.

1 место — Skoda Elroq

Skoda Elroq
Skoda Elroq
Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Elroq получился на удивление удачным. Компактная модель практичная и вместительная, а также имеет 470-литровый багажник. Авто относительно недорогое и неплохо оснащено, а его запас хода достигает 560 км.

Плюсы:

  • практичный и просторный салон;
  • хорошее соотношение цены и качества.

Минусы:

  • неинформативные тормоза;
  • тепловой насос является опцией.

Ранее Фокус рассказывал о лучших подержанных кроссоверах стоимостью до $13 000.

Также мы писали о лучших авто 2026 года в США.