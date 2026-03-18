Опередил свое время: на аукционе продают культовый спорткар 70-х в новом состоянии (фото)

В США выставили на аукцион купе Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Инновационное 390-сильное авто более 30 лет находилось в одних руках.

За спорткар Plymouth Road Runner Superbird планируют получить более 200 000 долларов, ведь это редкая модель и капсула времени. О ней рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Plymouth Superbird был одним из первых в мире авто с антикрылом Фото: Bring a Trailer

За 56 лет этот Plymouth Superbird проехал всего 35 тыс. км. Об автомобиле заботились, поэтому он неплохо сохранился — его отличное состояние подтверждено проверкой автоэкспертов.

Установлено, что в 1970 году автодилер из штата Кентукки подарил своему сыну на 16-летие. Тот мало эксплуатировал дорогое авто и берег его, а продал только в 2006 году за 175 000 долларов.

Спортивное авто прекрасно сохранилось Фото: Bring a Trailer

Plymouth Superbird 1970 года сейчас стал ценной коллекционной моделью. Спортивная версия купе Road Runner выпущена лимитированной серией из 1920 авто. В концерне Chrysler создали ее специально для допуска к гонкам NASCAR (для участия в них нужен был серийный аналог гоночного авто).

Главная "фишка" Plymouth Road Runner Superbird — продуманная аэродинамика, которая опередила время. Это одно из первых в мире серийных авто с антикрылом, также он получил обтекаемый "нос" с выдвижными фарами.

Под капотом установлен 7,2-литровый 390-сильный V8 Фото: Bring a Trailer

Купе Plymouth Superbird выпускали с самыми мощными двигателями Chrysler V8. Конкретно этот спорткар оснащен 7,2-литровым 390-сильным мотором Six Pack и 3-ступенчатым автоматом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить более 240 км/ч. Комплектация включает отделку кожзамом, усилитель руля и радио.

