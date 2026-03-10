Знаменитый 30-летний Nissan в новом состоянии продали почти за миллион долларов (видео)

В США на аукционе продали редкое купе Nissan Skyline GT-R 1996 года. За культовый спорткар заплатили 918 000 долларов.

С молотка ушел раритетный Nissan Skyline GT-R Nismo 400R в новом состоянии. Об авто рассказали на сайте аукционного дома Broad Arrow.

Изготовили всего 44 купе Nissan Skyline GT-R в исполнении Nismo 400R и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Конкретно это авто — 8-е в серии.

Выпустили всего 44 купе Nissan Skyline GT-R Nismo 400R

За основу взяли Nissan Skyline GT-R R33 Skyline GT-R. Цифровое обозначение в названии указывает на то, что мощность турбошестерни выросла с 280 до 400 сил. Для этого ее объем увеличили с 2,6 до 2,8 л, заменили турбину и интеркулер.

В салоне заменили руль

Кроме того, появились спортивный выхлоп, новое сцепление, 18-дюймовые диски Rays, пружины подвески Nismo и амортизаторы Bilstein. К тому же, капот и антикрыло изготовили из карбона, а в салоне установили спортивные сиденья и иначе руль.

Мощность двигателя выросла до 400 сил

Конкретно этот спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo 400R до 2022 года хранился в Японии, затем его сначала приобрели в канадскую коллекцию, а с 2024 года он оказался в США. Автомобиль отлично сохранился, а его пробег за 30 лет составил всего 16,3 тыс. км.

