Знаменитий 30-річний Nissan у новому стані продали майже за мільйон доларів (відео)

У США на аукціоні продали рідкісне купе Nissan Skyline GT-R 1996 року. За культовий спорткар заплатили 918 000 доларів.

Із молотка пішов раритетний Nissan Skyline GT-R Nismo 400R у новому стані. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому Broad Arrow.

Виготовили всього 44 купе Nissan Skyline GT-R у виконанні Nismo 400R і зараз вони дуже цінуються колекціонерами. Конкретно це авто – 8-е в серії.

Випустили всього 44 купе Nissan Skyline GT-R Nismo 400R

За основу взяли Nissan Skyline GT-R R33. Цифрове позначення в назві вказує на те, що потужність турбошістки зросла із 280 до 400 сил. Для цього її об’єм збільшили з 2,6 до 2,8 л, замінили турбіну та інтеркулер.

У салоні замінили кермо

Важливо

Ексклюзивні рекордсмени: колекцію з п'яти суперкарів розпродали за $32 мільйони (фото)

Крім того, з’явилися спортивний вихлоп, нове зчеплення, 18-дюймові диски Rays, пружини підвіски Nismo та амортизатори Bilstein. До того ж, капот та антикрило виготовили з карбону, а в салоні встановили спортивні сидіння та інакше кермо.

Відео дня

Потужність двигуна зросла до 400 сил

Конкретно цей спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo 400R до 2022 року зберігався в Японії, потім його спочатку придбали в канадську колекцію, а з 2024 року він опинився у США. Автомобіль чудово зберігся, а його пробіг за 30 років становить усього 16,3 тис. км.

До речі, недавно на аукціон виставили ексклюзивний суперкар Ferrari відомого співака. Авто оцінюють в 5 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав про доступний седан Nissan за $21 000.