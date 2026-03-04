Оригінальний дизайн і багате оснащення: Nissan показав недорогий седан за $21 000 (фото)
У Мексиці презентований новий Nissan Versa 2026. Недорогий седан кардинально змінився зовні та став сучаснішим усередині.
Седан Nissan Versa пройшов ґрунтовну модернізацію і вже надходить у продаж за ціною від $21 200. Його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.
Новий Nissan Versa став оригінальнішим на вигляд і тепер схожий на кросовер Murano завдяки тонкій решітці радіатора та дворівневій передній оптиці. Крім того, замінили бампери, ліхтарі та кришку багажника.
У салоні Nissan Versa 2026 змінили передню панель і встановили комфортніші крісла, а в дорожчих версіях з’явився цифровий щиток приладів. Також встановили збільшений центральний тачскрін із діагоналлю 9-12,3 дюйма, залежно від комплектації. Об'єм багажника складає 482 л.
Базовий седан Nissan Versa Sense отримав світлодіодні фари, безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, парктронік та систему автоматичного гальмування.Важливо
Топова версія Exclusive додає 17-дюймові литі диски, клімат-контроль, камери кругового огляду, акустику Bose з 8 динаміками, бездротову зарядку смартфонів, системи утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.
Новий Nissan Versa 2026 зберіг 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 118 к. с. У парі з ним може працювати 5-ступінчаста механічна КПП або варіатор.
До речі, нещодавно Nissan представив семимісний мінівен-кросовер за 6200 доларів.
Також Фокус розповідав про найдоступніший варіант Toyota RAV4 за $20 000