Оригінальний дизайн і багате оснащення: Nissan показав недорогий седан за $21 000 (фото)

У Мексиці презентований новий Nissan Versa 2026. Недорогий седан кардинально змінився зовні та став сучаснішим усередині.

Седан Nissan Versa пройшов ґрунтовну модернізацію і вже надходить у продаж за ціною від $21 200. Його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

Ззаду замінили ліхтарі, бампер і кришку багажника Фото: Nissan

Новий Nissan Versa став оригінальнішим на вигляд і тепер схожий на кросовер Murano завдяки тонкій решітці радіатора та дворівневій передній оптиці. Крім того, замінили бампери, ліхтарі та кришку багажника.

У салоні Nissan Versa 2026 змінили передню панель і встановили комфортніші крісла, а в дорожчих версіях з’явився цифровий щиток приладів. Також встановили збільшений центральний тачскрін із діагоналлю 9-12,3 дюйма, залежно від комплектації. Об'єм багажника складає 482 л.

Дорожчі версії отримали цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін Фото: Nissan

Базовий седан Nissan Versa Sense отримав світлодіодні фари, безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, парктронік та систему автоматичного гальмування.

Топова версія Exclusive додає 17-дюймові литі диски, клімат-контроль, камери кругового огляду, акустику Bose з 8 динаміками, бездротову зарядку смартфонів, системи утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Седан оснастили новими передніми сидіннями Фото: Nissan

Новий Nissan Versa 2026 зберіг 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 118 к. с. У парі з ним може працювати 5-ступінчаста механічна КПП або варіатор.

