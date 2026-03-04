Оригинальный дизайн и богатое оснащение: Nissan показал недорогой седан за $21 000 (фото)

В Мексике презентован новый Nissan Versa 2026. Недорогой седан кардинально изменился внешне и стал более современным внутри.

Седан Nissan Versa прошел основательную модернизацию и уже поступает в продажу по цене от $21 200. Его подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Сзади заменили фонари, бампер и крышку багажника Фото: Nissan

Новый Nissan Versa стал оригинальнее на вид и теперь похож на кроссовер Murano благодаря тонкой решетке радиатора и двухуровневой передней оптике. Кроме того, заменили бамперы, фонари и крышку багажника.

В салоне Nissan Versa 2026 изменили переднюю панель и установили более комфортные кресла, а в более дорогих версиях появился цифровой щиток приборов. Также установили увеличенный центральный тачскрин с диагональю 9-12,3 дюйма, в зависимости от комплектации. Объем багажника составляет 482 л.

Более дорогие версии получили цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин Фото: Nissan

Базовый седан Nissan Versa Sense получил светодиодные фары, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, парктроник и систему автоматического торможения.

Топовая версия Exclusive добавляет 17-дюймовые литые диски, климат-контроль, камеры кругового обзора, акустику Bose с 8 динамиками, беспроводную зарядку смартфонов, системы удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Седан оснастили новыми передними сиденьями Фото: Nissan

Новый Nissan Versa 2026 сохранил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 118 л.с. В паре с ним может работать 5-ступенчатая механическая КПП или вариатор.

