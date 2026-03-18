Випередив свій час: на аукціоні продають культовий спорткар 70-х у новому стані (фото)
У США виставили на аукціон купе Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Інноваційне 390-сильне авто понад 30 років перебувало в одних руках.
За спорткар Plymouth Road Runner Superbird планують отримати понад 200 000 доларів, адже це рідкісна модель і капсула часу. Про неї розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.
За 56 років цей Plymouth Superbird проїхав усього 35 тис. км. Про автомобіль дбали, тому він непогано зберігся — його чудовий стан підтверджено перевіркою автоекспертів.
Встановлено, що в 1970 році автодилер зі штату Кентуккі подарував своєму синові на 16-річчя. Той мало експлуатував дороге авто і беріг його, а продав тільки у 2006 році за 175 000 доларів.
Plymouth Superbird 1970 року зараз став цінною колекційною моделлю. Спортивна версія купе Road Runner випущена лімітованою серією з 1920 авто. У концерну Chrysler створили її спеціально для допуску до перегонів NASCAR (для участі у них потрібен був серійний аналог гоночного авто).
Головна "фішка" Plymouth Road Runner Superbird — продумана аеродинаміка, яка випередила час. Це одне з перших у світі серійних авто з антикрилом, також він отримав обтічний "ніс" із висувними фарами.
Купе Plymouth Superbird випускали з найпотужнішими двигунами Chrysler V8. Конкретно цей спорткар оснащений 7,2-літровим 390-сильним мотором Six Pack та 3-ступінчастим автоматом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути понад 240 км/год. Комплектація включає оздоблення шкірзамом, підсилювач керма та радіо.
Раніше Фокус розповідав, що 30-річний Nissan у новому стані продали майже за мільйон доларів.
Також ми писали, що на аукціон виставили ексклюзивний Ferrari відомого співака.