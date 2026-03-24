Новый флагман: раскрыты подробности самого большого кроссовера Skoda (фото)

Флагманский электрокроссовер Skoda Peaq готовится к премьере. Большая семейная модель будет отличаться просторным салоном, а ее запас хода достигнет 600 км.

Новый Skoda Peaq проходит финальные испытания и дебютирует в июне, а его продажи стартуют под конец нынешнего года по цене примерно от 48 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Запас хода Skoda Peaq достигнет 600 км

Обнародованы новые официальные фото Skoda Peaq и хоть электрокар оклеен камуфляжной пленкой, можно разглядеть его дизайн. Кроссовер в сдержанном стиле напоминает предсерийный концепт Skoda Vision 7S.

Электромобиль Skoda Peaq отличается граненым дизайном с высокой оконной линией. На фотографиях можно разглядеть большой спойлер на крыше, выдвижные дверные ручки, тоненькие Г-образные фары и фонари.

Важно

Электрокроссовер построят на платформе MEB, то есть он будет старшим братом Skoda Elroq и Enyaq. Длина авто достигнет почти 5 метров, а колесная база — 3 м. Это позволит разместить в салоне три ряда сидений. Peaq будет самой большой и просторной моделью Skoda.

Відео дня

Электрокар предложат в версиях с задним и полным приводом

Ожидается, что новый Skoda Peaq получит знакомые силовые установки — заднеприводные на 204 и 286 л. с. и 340-сильную полноприводную. Для него готовят батареи емкостью 63, 86 и 91 кВт∙ч, а запас хода достигнет примерно 600 км. Кроме того, разработчики обещают быструю зарядку.

