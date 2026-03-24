Новий флагман: розкрито подробиці найбільшого кросовера Skoda (фото)

Флагманський електрокросовер Skoda Peaq готується до прем'єри. Велика сімейна модель вирізнятиметься просторим салоном, а її запас ходу сягне 600 км.

Новий Skoda Peaq проходить фінальні випробування і дебютує в червні, а його продажі стартують під кінець нинішнього року за ціною приблизно від 48 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Запас ходу Skoda Peaq сягне 600 км

Оприлюднено нові офіційні фото Skoda Peaq і хоч електрокар обклеєний камуфляжною плівкою, можна розгледіти його дизайн. Кросовер у стриманому стилі нагадує передсерійний концепт Skoda Vision 7S.

Електромобіль Skoda Peaq вирізняється гранчастим дизайном із високою віконною лінією. На світлинах можна розгледіти чималий спойлер на даху, висувні дверні ручки, тоненькі Г-подібні фари та ліхтарі.

Екстрім-тест електромобіля Skoda Enyaq: випробування морозами і блекаутами

Електрокросовер збудують на платформі MEB, тобто він буде старшим братом Skoda Elroq і Enyaq. Довжина авто сягне майже 5 метрів, а колісна база — 3 м. Це дозволить розмістити у салоні три ряди сидінь. Peaq буде найбільшою і найпросторішою моделлю Skoda.

Електрокар запропонують у версіях із заднім і повним приводом

Очікується, що новий Skoda Peaq отримає знайомі силові установки — задньопривідні на 204 і 286 к. с. та 340-сильну повнопривідну. Для нього готують батареї ємністю 63, 86 та 91 кВт∙год, а запас ходу сягне приблизно 600 км. Крім того, розробники обіцяють швидку зарядку.

До речі, нещодавно під час тестів сфотографували найшвидший кросовер Skoda.

Також Фокус писав про дешевий електрокросовер Audi із запасом ходу 750 км.