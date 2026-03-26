Возвращение легенды: презентован новый Chevrolet Corvette Gran Sport (фото)

Знаменитый трековый Chevrolet Corvette Gran Sport возвращается. Спорткар нового поколения получил новый мощный V8 и теперь доступен в бензиновом или гибридном исполнении.

Новый Chevrolet Corvette Gran Sport сначала показали во время гонки "12 часов Себринга", а теперь официально презентовали в Детройте. О новинке рассказали на сайте концерна General Motors.

Chevrolet Corvette Gran Sport получил новый 6,7-литровый V8 Фото: General Motors

Купе Chevrolet Corvette Gran Sport начинало, как чисто гоночная модель, но со временем эволюционировало в серийный трековый спорткар. Новое его поколение предлагается в двух вариантах, которые стали первыми моделями General Motors с современным 6,7-литровым V8 LS6.

Стандартный спорткар Chevrolet Corvette Gran Sport оснащен версией двигателя на 535 л.с. и 700 Нм. В полноприводном гибридном Chevrolet Corvette Gran Sport X V8 работает в паре со 186-сильным электромотором и суммарная отдача составляет 721 л.с.

721-сильный гибрид Chevrolet Corvette Gran Sport X Фото: General Motors

Обе модификации получили спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и шины Michelin Pilot Sport. Бензиновый спорткар получил улучшенные тормоза от Corvette Z06, а за доплату ему предлагают карбоново-керамические диски. В Gran Sport X керамические тормоза установлены по умолчанию.

Для салона доступны новые варианты отделки Фото: General Motors

Отличить новый Chevrolet Corvette Gran Sport можно по расширенным крыльям и более крупным воздухозаборникам. Кроме того, для авто доступны карбоновые обвес и спойлер. Для салона предложили новые варианты отделки.

