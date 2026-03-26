Повернення легенди: презентовано новий Chevrolet Corvette Gran Sport (фото)

Знаменитий трековий Chevrolet Corvette Gran Sport повертається. Спорткар нового покоління отримав новий потужний V8 і тепер доступний у бензиновому або гібридному виконанні.

Новий Chevrolet Corvette Gran Sport спочатку показали під час перегонів "12 годин Себрінга", а тепер офіційно презентували в Детройті. Про новинку розповіли на сайті концерну General Motors.

Chevrolet Corvette Gran Sport отримав новий 6,7-літровий V8 Фото: General Motors

Купе Chevrolet Corvette Gran Sport починало, як чисто гоночна модель, але з часом еволюціонувало у серійний трековий спорткар. Нове його покоління пропонують у двох варіантах, які стали першими моделями General Motors із сучасним 6,7-літровим V8 LS6.

Стандартний спорткар Chevrolet Corvette Gran Sport оснащений версією двигуна на 535 к. с. і 700 Нм. У повнопривідному гібридному Chevrolet Corvette Gran Sport X V8 працює в парі зі 186-сильним електромотором і сумарна віддача становить 721 к. с.

721-сильний гібрид Chevrolet Corvette Gran Sport X Фото: General Motors

Обидві модифікації отримали спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та шини Michelin Pilot Sport. Бензиновий спорткар отримав покращені гальма від Corvette Z06, а за доплату йому пропонують карбоново-керамічні диски. У Gran Sport X керамічні гальма встановлені за замовчуванням.

Для салону доступні нові варіанти оздоблення Фото: General Motors

Відрізнити новий Chevrolet Corvette Gran Sport можна за розширеними крилами та більшими повітрозабірниками. Крім того, для авто доступні карбонові обвіс і спойлер. Для салону запропонували нові варіанти оздоблення.

