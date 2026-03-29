Комфортно, надежно, экономно: названы 4 лучших минивэна 2026 года (видео)

Минивэн — идеальный семейный автомобиль, который прекрасно послужит как большой семье, так и пожилой паре, поскольку имеет раздвижные двери, относительно невысокую посадку и достаточно места.

Для тех, кто подумывает приобрести именно такое авто и мечтает о том, чтобы эксплуатировать его как можно дольше без проблем и лишних нервов, Car and Driver подобрал четыре идеальные модели. Они надежные, экономные и комфортные.

2026 Toyota Sienna Hybrid

Этот гибридный минивэн, оснащенный 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем и электромоторами (общая мощность 245 л.с.), обеспечивает впечатляющую экономию топлива, расходуя около 6,5–6,7 л/100 км в смешанном цикле.

В стандартную комплектацию Sienna входят 10 подушек безопасности и системы помощи водителю: система предупреждения о слепых зонах, о движении сзади и Toyota Safety Sense 2.0. Комфортный салон рассчитан на 7 или 8 пассажиров.

Цена на новую гибридную Toyota Sienna 2026 модельного года в США начинается примерно с $40,120 – $42,315 за базовую комплектацию, достигая $59,705 и выше за топовые версии.

2026 Kia Carnival

Минивэн Kia Carnival имеет более компактный, внедорожный дизайн, чем более крупные минивэны, что отражается в начальной цене. Тем не менее, он остается комфортабельным и может похвастаться большим пространством за третьим рядом сидений.

В стандартную комплектацию входят такие функции безопасности, как автоматическое экстренное торможение, система помощи при удержании полосы движения и система контроля слепых зон.

Расход топлива Kia Carnival 2026 (рестайлинг 4-го поколения) варьируется в зависимости от двигателя: новая гибридная версия (1.6 T-GDI) расходует около 5,8–7,4 л/100 км в смешанном цикле, в то время как бензиновый 3.5 V6 потребляет значительно больше — около 11–13 л/100 км. Дизельные версии остаются экономичными, предлагая расход около 7-9 л/100 км.

В США цена на это авто стартует от $38 935.

Honda Odyssey 2026 года

Это – обновленная версия популярного семейного минивэна, который продолжает сочетать мощный 3.5-литровый двигатель V6 с передним приводом и практичный салон. По сравнению с предыдущей моделью, этот автомобиль получил минимальные изменения: улучшенные технологии (увеличенный экран задней развлекательной системы, больше USB-C) и новый цвет кузова.

Honda Odyssey вмещает до восьми человек и предлагает сиденье Magic Slide во втором ряду, которое можно трансформировать из дивана в отдельные кресла. Кроме того, третий ряд складывается, когда требуется больше места для багажа.

Стандартные функции безопасности включают адаптивный круиз-контроль, систему помощи при удержании полосы движения и систему предупреждения о выезде за пределы полосы. Она может похвастаться беспроводной Apple CarPlay/Android Auto и 12,8-дюймовый экраном.

Прогнозируемый расход топлива для Honda Odyssey 2026 года основан на модели 2025 года и на смешанном цикле составляет примерно 10,7–11,2 л/100 км. В городском режиме он достигает 12,2–12,4 л/100 км, а на трассе опускается до 8,4–8,5 л/100 км.

Что касается цены, то она составляет от $44,290. На аукционах США, где продаются авто после ДТП, цена на новую Honda Odyssey 2026 года с повреждениями начинается от $17 150. Стоимость восстановленных авто в улучшенных комплектациях значительно выше.

2026 Chrysler Pacifica

Самый дорогой в этом перечне минивэн на 7 мест может похвастаться обновленным современным дизайном передней части, повышенной безопасностью, полным приводом (AWD) и эксклюзивной системой сидений Stow 'n (сиденья складываются в пол), возможностью установки панорамной крыши.

Он выпускается в бензиновой версии и в версии с подключаемым гибридом.

Стандартные функции безопасности включают автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Расход топлива Chrysler Pacifica 2026 с двигателем 3.6 л (287 л.с.) составляет примерно 12,3–12,4 л/100 км в городе и 8,4 л/100 км на трассе. Для гибридной версии (PHEV) заявлен значительно более низкий расход, часто составляющий около 3,5 л/100 км.

Начальная стоимость — от $45,940.

