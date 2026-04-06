Никогда не ставили на учет: обнаружено культовое американское авто 70-х без пробега (видео)

В США нашли купе Plymouth Barracuda 1974 года в заводском состоянии. Знаменитое спортивное авто вообще не эксплуатировалось.

На одометре Plymouth Barracuda высвечивается калибровочный пробег в 6 миль (9,6 км). О находке рассказали в видео на Youtube-канале Graveyard Carz.

Это купе Plymouth Barracuda 1974 года обнаружили в закрытом автосалоне в Техасе. По неизвестным причинам спортивное авто так и не было продано и осталось на складе. Стоит отметить, что именно 1974 год стал последним для культовой модели.

Авто идеально сохранилось и не эксплуатировалось Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль фактически новый и идеально сохранен — к кузову, салону или силовому агрегату никаких вопросов. Сохранились метки заводского контрольного качества и заводской прайс-лист с комплектацией и стоимостью.

Цена Plymouth Barracuda 1974 года составила 4822 доллара с учетом опций. Авто оснащено передними дисковыми тормозами, усилителем руля, спортивными креслами, кондиционером, радио, 14-дюймовыми полированными дисками, а также имеет специальную окраску с полосами.

Спорткар оснащен 245-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Plymouth Barracuda установлен 5,9-литровый 245-сильный V8, в паре с которым работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд и развить 200 км/ч.

