Ніколи не ставили на облік: виявлено культове американське авто 70-х без пробігу (відео)

У США знайшли купе Plymouth Barracuda 1974 року в заводському стані. Знамените спортивне авто взагалі не експлуатувалося.

На одометрі Plymouth Barracuda висвічується калібрувальний пробіг у 6 миль (9,6 км). Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Graveyard Carz.

Це купе Plymouth Barracuda 1974 року виявили в закритому автосалоні у Техасі. Із невідомих причин спортивне авто так і не продали й воно залишилося на складі. Варто відзначити, що саме 1974 рік став останнім для культової моделі.

Авто ідеально збереглося і не експлуатувалося Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль фактично новий та ідеально збережений – до кузова, салону чи силового агрегату жодних питань. Збереглися мітки заводського контрольного якості та заводський прайс-лист із комплектацією та вартістю.

Гість із 90-х: у Києві виявили 26-річне авто українського виробництва у новому стані (фото)

Ціна Plymouth Barracuda 1974 року склала 4822 долари з урахуванням опцій. Авто оснащене передніми дисковими гальмами, підсилювачем керма, спортивними кріслами, кондиціонером, радіо, 14-дюймовими полірованими дисками, а також має спеціальне забарвлення зі смугами.

Спорткар оснащений 245-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Plymouth Barracuda встановлено 5,9-літровий 245-сильний V8, у парі з яким працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 8 секунд та розвинути 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав про капсулу часу BMW M5 E28 1988 року, яку продали за $195 000.

Також ми писали, що в Києві виявили 14-річний Toyota Land Cruiser у новому стані.