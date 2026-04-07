Раритеты под открытым небом: обнаружена огромная секретная коллекция ретро-авто (видео)

Американец собрал коллекцию из десятков редких ретро-авто. Подавляющее большинство из них ржавеет на улице.

Секретная коллекция автомобилей хранится в сельской местности в штате Миссури. О ней рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Ретроавто собрал владелец мастерской Clay & Sons. Он занимается ремонтом и восстановлением старинных автомобилей концерна Chrysler.

Подавляющее большинство машин стоит под открытым небом. Одни авто ожидают реставрации, другие — используются как доноры запчастей. Их состояние оставляет желать лучшего — обычно они полуразобранные и ржавые.

Важно

Среди них есть настоящие раритеты — такие, как один из 554 выпущенных кабриолетов Chrysler Imperial 1962 года, редкий кабриолет Dodge Dart 1967 года (изготовлено 3700 авто) или Plymouth Duster 1970 года в лимитированной версии Gold.

Відео дня

Стоимость Plymouth Barracuda Hemi составляет несколько сотен тысяч долларов

Кроме того, можно идентифицировать Dodge Charger, Challender и Polara, Plymouth Barracuda, Belvedere и Road Runner разных годов выпуска.

Впрочем, самые ценные авто все же хранятся в помещении. В частности, здесь стоят сразу два купе Plymouth Barracuda 1970 года в топовом исполнении с 7,0-литровым V8 Hemi на 425 л. с. Стоимость таких раритетов составляет несколько сотен тысяч долларов.

Рядом с ними — купе и кабриолет Dodge Challenger R/T 1970-71 годов, оснащенные 6,3-литровым V8 мощностью 335 л.с.

