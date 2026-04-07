Раритети просто неба: виявлено величезну секретну колекцію ретроавто (відео)

Американець зібрав колекцію з десятків рідкісних ретроавто. Переважна більшість із них іржавіє надворі.

Секретна колекція автомобілів зберігається у сільській місцевості в штаті Міссурі. Про неї розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Ретроавто зібрав власник майстерні Clay & Sons. Він займається ремонтом та відновленням старовинних автомобілів концерну Chrysler.

Переважна більшість машин стоїть просто неба. Одні авто очікують на реставрацію, інші — використовуються як донори запчастин. Їх стан залишає бажати кращого — зазвичай вони напіврозібрані та іржаві.

Серед них є справжні раритети — такі, як один із 554 випущених кабріолетів Chrysler Imperial 1962 року, рідкісний кабріолет Dodge Dart 1967 року (виготовлено 3700 авто) чи Plymouth Duster 1970 року в лімітованій версії Gold.

Вартість Plymouth Barracuda Hemi становить кількасот тисяч доларів

Крім того, можна ідентифікувати Dodge Charger, Challender і Polara, Plymouth Barracuda, Belvedere та Road Runner різних років випуску.

Утім, найцінніші авто все ж зберігаються в приміщенні. Зокрема, тут стоять одразу два купе Plymouth Barracuda 1970 року в топовому виконанні з 7,0-літровим V8 Hemi на 425 к. с. Вартість таких раритетів становить кількасот тисяч доларів.

Поруч із ними — купе та кабріолет Dodge Challenger R/T 1970-71 років, оснащені 6,3-літровим V8 потужністю 335 к. с.

