Какие авто с пробегом чаще всего завозят в Украину в 2026 году (фото)
Украинцы стали активнее покупать подержанные автомобили. Самыми популярными являются модели концерна Volkswagen Group.
За март в Украине первую регистрацию прошли 18,3 тыс. авто с пробегом. Это на 23,6% больше, чем в феврале, однако на 7% меньше показателя марта 2025 года. Статистику продаж опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст импортируемых подержанных автомобилей — 10 лет. Подавляющее большинство из них оснащены бензиновыми двигателями — 58% против 45% в прошлом году.
Доля электрокаров резко упала с 23% до 9%, а дизельных авто — снизилась 23% до 21%. Зато с 5% до 8% вырос спрос на гибриды. Доля авто с ГБО неизменна — 4%.Важно
Самые популярные авто с пробегом в Украине — продукция концерна Volkswagen Group. Лидерами являются VW Golf и Tiguan, а также Audi Q5.
Самые популярные подержанные авто в Украине за март 2026 года:
- Volkswagen Golf — 849 зарегистрированных авто.
- Volkswagen Tiguan — 787 ед.
- Audi Q5 — 627 ед.
- Nissan Rogue — 624 ед.
- Skoda Octavia — 594 ед.
- Renault Megane — 589 ед.
- Ford Escape — 415 ед.
- Volkswagen Passat — 385 ед.
- Mazda CX5 — 361 ед.
- Nissan Qashqai — 352 ед.
