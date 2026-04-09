Какие авто с пробегом чаще всего завозят в Украину в 2026 году (фото)

Украинцы стали активнее покупать подержанные автомобили. Самыми популярными являются модели концерна Volkswagen Group.

За март в Украине первую регистрацию прошли 18,3 тыс. авто с пробегом. Это на 23,6% больше, чем в феврале, однако на 7% меньше показателя марта 2025 года. Статистику продаж опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст импортируемых подержанных автомобилей — 10 лет. Подавляющее большинство из них оснащены бензиновыми двигателями — 58% против 45% в прошлом году.

Volkswagen Golf остается самым популярным авто с пробегом в Украине

Доля электрокаров резко упала с 23% до 9%, а дизельных авто — снизилась 23% до 21%. Зато с 5% до 8% вырос спрос на гибриды. Доля авто с ГБО неизменна — 4%.

Самые популярные авто с пробегом в Украине — продукция концерна Volkswagen Group. Лидерами являются VW Golf и Tiguan, а также Audi Q5.

Спрос на Volkswagen Tiguan растет

Самые популярные подержанные авто в Украине за март 2026 года:

Volkswagen Golf — 849 зарегистрированных авто. Volkswagen Tiguan — 787 ед. Audi Q5 — 627 ед. Nissan Rogue — 624 ед. Skoda Octavia — 594 ед. Renault Megane — 589 ед. Ford Escape — 415 ед. Volkswagen Passat — 385 ед. Mazda CX5 — 361 ед. Nissan Qashqai — 352 ед.

