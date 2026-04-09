Які авто з пробігом найчастіше завозять в Україну у 2026 році (фото)
Українці стали активніше купувати вживані автомобілі. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen Group.
За березень в Україні першу реєстрацію пройшли 18,3 тис. авто з пробігом. Це на 23,6% більше, аніж у лютому, проте на 7% менше за показник березня 2025 року. Статистику продажів опублікувала асоціація "Укравтопром".
Через бойові дії в Ірані різко зросла вартість пального. Як автомобілісти пройдуть складний період?
Середній вік імпортованих вживаних автомобілів — 10 років. Переважна більшість із них оснащені бензиновими двигунами — 58% проти 45% торік.
Частка електрокарів різко впала з 23% до 9%, а дизельних авто — знизилася 23% до 21%. Натомість з 5% до 8% виріс попит на гібриди. Частка авто з ГБО незмінна — 4%.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні — продукція концерну Volkswagen Group. Лідерами є VW Golf та Tiguan, а також Audi Q5.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за березень 2026 року:
- Volkswagen Golf — 849 зареєстрованих авто.
- Volkswagen Tiguan — 787 од.
- Audi Q5 — 627 од.
- Nissan Rogue — 624 од.
- Skoda Octavia — 594 од.
- Renault Megane — 589 од.
- Ford Escape — 415 од.
- Volkswagen Passat — 385 од.
- Mazda CX5 — 361 од.
- Nissan Qashqai — 352 од.
Раніше Фокус розповідав, що на український ринок вийде новий кросовер Toyota RAV4.
Також ми писали про найкращі авто з пробігом віком 3 роки.