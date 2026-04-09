Які авто з пробігом найчастіше завозять в Україну у 2026 році (фото)

Українці стали активніше купувати вживані автомобілі. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen Group.

За березень в Україні першу реєстрацію пройшли 18,3 тис. авто з пробігом. Це на 23,6% більше, аніж у лютому, проте на 7% менше за показник березня 2025 року. Статистику продажів опублікувала асоціація "Укравтопром".

Середній вік імпортованих вживаних автомобілів — 10 років. Переважна більшість із них оснащені бензиновими двигунами — 58% проти 45% торік.

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим авто з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Частка електрокарів різко впала з 23% до 9%, а дизельних авто — знизилася 23% до 21%. Натомість з 5% до 8% виріс попит на гібриди. Частка авто з ГБО незмінна — 4%.

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні — продукція концерну Volkswagen Group. Лідерами є VW Golf та Tiguan, а також Audi Q5.

Попит на Volkswagen Tiguan зростає Фото: Volkswagen

Найпопулярніші вживані авто в Україні за березень 2026 року:

Volkswagen Golf — 849 зареєстрованих авто. Volkswagen Tiguan — 787 од. Audi Q5 — 627 од. Nissan Rogue — 624 од. Skoda Octavia — 594 од. Renault Megane — 589 од. Ford Escape — 415 од. Volkswagen Passat — 385 од. Mazda CX5 — 361 од. Nissan Qashqai — 352 од.

