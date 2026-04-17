Недорогой и прочный: в Италии создали внедорожный электрический мотоцикл (фото)

Итальянский стартап Positive Motorcycles презентовал свою первую модель — доступный электробайк Egera, созданный для бездорожья.

Электрический мотоцикл Egera планируют выпускать с 2027 года по цене примерно от 10 000 евро. Подробности байка раскрыли на сайте производителя.

Egera — электробайк класса эндуро, то есть он подготовлен для поездок по бездорожью. У него высокопрофильная резина, высоко посаженные крылья и усиленная передняя и задняя подвеска от Öhlins с большим рабочим ходом и регулируемыми амортизаторами.

К тому же, итальянский мотоцикл получил прочный корпус из металла и карбона и имеет защиту от влаги класса ІР67. Вместе с тем, он довольно легкий — 152 кг. Комплектация включает регенеративное торможение, ABS, Bluetooth и 4,3-дюймовый цифровой щиток приборов.

Электромотор на 42 л.с. и 85 Н∙м позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 125 км/ч, хотя на испытаниях электробайк разгоняли до 174 км/ч.

Электрический мотоцикл Egera получил батарею емкостью 7,7 кВт∙ч. Запас хода у составляет примерно 150 км.

