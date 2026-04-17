Недорогий і міцний: в Італії створили позашляховий електричний мотоцикл (фото)

Італійський стартап Positive Motorcycles презентував свою першу модель — доступний електробайк Egera, створений для бездоріжжя.

Електричний мотоцикл Egera планують випускати з 2027 року за ціною приблизно від 10 000 євро. Подробиці байка розкрили на сайті виробника.

Запас ходу електробайка становить 150 км

Egera — електробайк класу ендуро, тобто він підготовлений для поїздок бездоріжжя. У нього високопрофільна гума, високо посаджені крила та посилена передня і задня підвіска від Öhlins із великим робочим ходом та регульованими амортизаторами.

До того ж, італійський мотоцикл отримав міцний корпус із металу та карбону і має захист від вологи класу ІР67. Разом із тим, він доволі легкий — 152 кг. Комплектація включає регенеративне гальмування, ABS, Bluetooth та 4,3-дюймовий цифровий щиток приладів.

Електромотор на 42 к. с. і 85 Н∙м дозволяє розганятися до 100 км/год за 6 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 125 км/год, хоча на випробуваннях електробайк розганяли до 174 км/год.

Електричний мотоцикл Egera отримав батарею ємністю 7,7 кВт∙год. Запас ход у становить приблизно 150 км.

