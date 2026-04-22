Заряжается за 6 минут и не боится мороза: CATL показал недорогую батарею для электрокаров

Китайский гигант CATL представил новое поколение литий-железо-фосфатной батареи, которая чрезвычайно быстро заряжается и имеет улучшенный термоменеджмент.

Новая батарея CATL Shenxing третьей генерации вскоре появится на электромобилях. Об этом сообщает сайт CarNewChina.

Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея CATL Shenxing отличается сверхбыстрой зарядкой:

зарядка с 10% до 35% — 1 минута;

зарядка с 10% до 80% — 3 минут 44 секунды;

зарядка с 10% до 98% — 6 минут 27 секунд.

Батарея CATL Shenxing заряжается за 6,5 минут Фото: CarNewsChina

Такого результата удалось добиться благодаря сниженному на 50% сопротивлению и более эффективному (на 20%) охлаждению аккумуляторов. А усовершенствованная система подогрева позволяет поддерживать оптимальную рабочую температуру и не терять эффективности даже в мороз -30 градусов по Цельсию. Это позволяет заряжаться зимой на 98% за 9 минут.

Кроме того, разработчики утверждают, что новая батарея CATL отличается долговечностью и даже после 1000 циклов быстрой зарядки сохраняет 90% своей первоначальной емкости. Цена CATL Shenxing обещает быть невысокой, ведь традиционно LFP-батареи существенно дешевле, чем аккумуляторы NMC.

