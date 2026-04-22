Заряджається за 6 хвилин і не боїться морозу: CATL показав недорогу батарею для електрокарів

Китайський гігант CATL презентував нове покоління літій-залізо-фосфатної батареї, яка надзвичайно швидко заряджається та має покращений термоменеджмент.

Нова батарея CATL Shenxing третьої генерації невдовзі з’явиться на електромобілях. Про це повідомляє сайт CarNewChina.

Літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея CATL Shenxing вирізняється надшвидкою зарядкою:

зарядка з 10% до 35% — 1 хвилина;

зарядка з 10% до 80% — 3 хвилин 44 секунди;

зарядка з 10% до 98% — 6 хвилин 27 секунд.

Батарея CATL Shenxing заряджається за 6,5 хвилин Фото: CarNewsChina

Такого результату вдалося добитися завдяки зниженому на 50% опору та ефективнішому (на 20%) охолодженню акумуляторів. А вдосконалена система підігріву дозволяє підтримувати оптимальну робочу температуру та не втрачати ефективності навіть у мороз -30 градусів за Цельсієм. Це дає змогу заряджатися взимку на 98% за 9 хвилин.

Менш ніж 10 хвилин: електрокар від Geely та Volvo показав рекордно швидку зарядку (відео)

Крім того, розробники стверджують, що нова батарея CATL вирізняється довговічністю і навіть після 1000 циклів швидкої зарядки зберігає 90% своєї початкової ємності. Ціна CATL Shenxing обіцяє бути невисокою, адже традиційно LFP-батареї суттєво дешевші, аніж акумулятори NMC.

До речі, нещодавно розсекретили перший у світі серійний електрокросовер із твердотілою батареєю.

Також Фокус розповідав про інноваційні батареї BAIC без літію.