Знаменитая капсула времени: на продажу выставлена культовая Toyota 80-х в новом состоянии (фото)

В США на аукционе будут продавать купе Toyota Supra 1987 года. Знаменитый японский спорткар идеально сохранился.

За почти четыре десятилетия спорткар Toyota Supra третьего поколения проехал всего 8461 км. О нем рассказали на сайте аукциона Mecum.

Авто более 30 лет находилось в одних руках Фото: Mecum

Продавец отмечает, что приобрел купе Toyota Supra A70 у первого владельца из Канады, который владел автомобилем с 1987 года. Сохранена и оригинальная документация на машину.

Капсула времени Toyota Supra A70 в хорошем состоянии — кузов, кожаный салон и силовой агрегат хорошо сохранились. Даже шины авто родные — его никогда не "переобували".

Спортивное купе хорошо сохранилось Фото: Mecum

Комплектация Toyota Supra 1987 года включает климат-контроль, круиз-контроль, литые диски, ABS, магнитолу, а также электроприводы сидений, зеркал и стеклоподъемников. Панели крыши автомобиля снимаются.

Под капотом купе Toyota Supra A70 установлена 3,0-литровая 231-сильная турбошестерня. В паре с ней работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Под капотом установлена 231-сильная турбошестерня Фото: Mecum

Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. Также есть самоблокирующийся дифференциал и адаптивные амортизаторы.

Кстати, на этом же аукционе будет продаваться и знаменитый суперкар Bugatti 90-х с пробегом всего 674 км.

