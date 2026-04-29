Знаменита капсула часу: на продаж виставлено культову Toyota 80-х у новому стані (фото)

У США на аукціоні продаватимуть купе Toyota Supra 1987 року. Знаменитий японський спорткар ідеально зберігся.

За майже чотири десятиріччя спорткар Toyota Supra третього покоління проїхав усього 8461 км. Про нього розповіли на сайті аукціону Mecum.

Фото: Mecum

Продавець зазначає, що придбав купе Toyota Supra A70 у першого власника з Канади, який володів автомобілем із 1987 року. Збережена й оригінальна документація на машину.

Капсула часу Toyota Supra A70 в гарному стані — кузов, шкіряний салон та силовий агрегат добре збереглися. Навіть шини авто рідні – його ніколи не "перевзували".

Фото: Mecum

Комплектація Toyota Supra 1987 року включає клімат-контроль, круїз-контроль, литі диски, ABS, магнітолу, а також електроприводи сидінь, дзеркал та склопідйомників. Панелі даху автомобіля знімаються.

Відео дня

Важливо

Під капотом купе Toyota Supra A70 встановлено 3,0-літрову 231-сильну турбошістку. У парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Фото: Mecum

Розгін до 100 км/год займає 6,6 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год. Також є самоблокувальний диференціал та адаптивні амортизатори.

До речі, на цьому ж аукціоні продаватимуть і знаменитий суперкар Bugatti 90-х із пробігом усього 674 км.

