Польша построит платный автобан с Украиной: какой будет конечная точка (фото)

Польша рассматривает возможность за свой счет построить новую автомагистраль М10. По планам проектировщиков, она соединит пограничный переход в Корчевой с украинским Львовом, однако эта дорога будет платной.

Трасса протяженностью около 80 километров станет продолжением польской автострады А4 на территории Украины и частью общеевропейской сети скоростных дорог. Об этом сообщают польские СМИ.

Медийщики указывают, что Варшава готова инвестировать в строительство, но взамен рассчитывает на длительную концессию (право собирать плату с водителей в течение длительного периода). Также польские проектировщики заявили, что основной объем строительных работ должны выполнять именно собственные подрядчики.

Идея строительства М10 обсуждается давно, ведь накануне Евро-2012 Варшава предлагала реализовать такой проект, но Киев не смог найти необходимого финансирования. Строительство М10 претендует на роль первого крупного совместного инфраструктурного проекта двух стран и, по словам польских чиновников, может стать символом участия Польши в послевоенном восстановлении.

"Наше видение — восстановление Украины через создание логистической инфраструктуры, которая откроет польские компании не только для Востока, но и для всего Ближнего Востока", — говорит глава Агентства промышленного развития (ARP) Бартломей Бабуська.

Известно, что рамочное соглашение может быть подписано в конце июня этого года в Гданьске во время конференции "Восстановление Украины", которая состоится 25-26 июня. СМИ добавляют, что потребность в новой трассе для Украины и Польши очевидна: действующая дорога М10 от Корчевой до Львова давно не соответствует объемам международного грузопотока.

Польские медиа пишут, что многие перевозчики в обоих государствах сознательно выбирают другие пограничные переходы, чтобы избежать пробок. Проект современной автомагистрали существенно сократит путь во Львов и упростит движение товаров между Украиной и странами ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что Польше предложили построить первый в Украине платный автобан. В украинском Кабмине предложили польским коллегам реализовать идею со строительством автобана в Ровно на условиях концессии.

Впоследствии стало известно, что Варшава заинтересована в строительстве совместного автобана с Киевом. По словам главы польского правительства Дональда Туска, часть финансирования проекта возьмут на себя международные доноры, а автомагистраль причислят к проектам по восстановлению украинской инфраструктуры после войны.