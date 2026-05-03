Польща побудує платний автобан з Україною: якою буде кінцева точка (фото)

Польща розглядає можливість власним коштом збудувати нову автомагістраль М10. За планами проєктувальників, вона з'єднає прикордонний перехід у Корчовій з українським Львовом, однак ця дорога буде платною.

Траса протяжністю близько 80 кілометрів стане продовженням польської автостради А4 на території України і частиною загальноєвропейської мережі швидкісних доріг. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Медійники вказують, що Варшава готова інвестувати в будівництво, але натомість розраховує на тривалу концесію (право збирати плату з водіїв протягом тривалого періоду). Також польські проєктувальники заявили, що основний обсяг будівельних робіт мають виконувати саме власні підрядники.

Ідея спорудження М10 обговорюється давно, адже напередодні Євро-2012 Варшава пропонувала реалізувати такий проєкт, але Київ не зміг знайти необхідного фінансування. Будівництво М10 претендує на роль першого великого спільного інфраструктурного проєкту двох країн і, за словами польських чиновників, може стати символом участі Польщі у повоєнній відбудові.

"Наше бачення — відбудова України через створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польські компанії не лише для Сходу, а й для всього Близького Сходу", — говорить очільник Агентства промислового розвитку (ARP) Бартломей Бабуська.

Наразі відомо, що рамкова угода може бути підписана наприкінці червня цього року в Гданську під час конференції "Відновлення України", що відбудеться 25–26 червня. ЗМІ додають, що потреба в новій трасі для України та Польщі є очевидною: чинна дорога М10 від Корчової до Львова давно не відповідає обсягам міжнародного вантажопотоку.

Польські медіа пишуть, що чимало перевізників в обох державах свідомо обирають інші прикордонні переходи, аби уникнути заторів. Проєкт сучасної автомагістралі суттєво скоротить на шлях до Львова та спросить рух товарів між Україною і країнами ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що Польщі запропонували побудувати перший в Україні платний автобан. В українському Кабміні запропонували польським колегам реалізувати ідею з будівництвом автобану в Рівному на умовах концесії.

Згодом стало відомо, що Варшава зацікавлена в будівництві спільного автобану з Києвом. За словами глави польського уряду Дональда Туска, частину фінансування проєкту візьмуть на себе міжнародні донори, а автомагістраль зарахують до проєктів з відновлення української інфраструктури після війни.