Польщі запропонували побудувати перший в Україні платний автобан: де він з'явиться

За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цей проєкт буде історією спільного успіху України та Польщі.

Related video

В українському Кабміні запропонували польським колегам реалізувати ідею з будівництвом автобану в Рівному на умовах концесії. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з польським прем'єром Дональдом Туском 22 січня.

За його словами, йдеться про будівництво автобану Краковець — Львів — Броди — Рівне.

На відео: з 10:07

"Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка, своєю чергою, є продовженням і частиною пан'європейського коридору E40", — сказав він.

Шмигаль вважає, що реалізація цього проєкту могла б стати історією спільного успіху України та Польщі. Крім того, Шмигаль також озвучив пропозицію побудувати ще чотири додаткові пункти пропуску на кордоні з Польщею. Зараз їх 14.

Перший український автобан

Будівництво нової платної дороги Краковець-Рівне мало розпочатися у 2022 році. Довжина автобану становить 280 км, водіям дозволять їздити трасою зі швидкістю 130 км/год. Планувалося, що завдяки автобану істотно скоротиться час у дорозі: від пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею до Рівного можна буде доїхати за 2,5 години замість 4-4,5 години існуючими зараз трасами.

Наприкінці 2021 року глава Кабміну Денис Шмигаль говорив, що автобан Краковець-Броди-Рівне "має стати першим проєктом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг".

Важливо

Платні дороги в Україні: де з'являться і хто ними зможе їздити

За проїзд платною дорогою, як розповідав узимку 2022-го голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодору") Андрій Івко, з кожного водія братимуть по 2,6 гривні (8 євроцентів) за один км.

Водночас найперспективнішими напрямками для будівництва платних доріг є ділянки Київ-Біла Церква та Львів-Стрий-Мукачево. Ключовим показником є завантаженість цих маршрутів транспортом.

Дональд Туск відвідав Київ

Візит польського прем'єр-міністр Дональда Туска до Києва відбувся 22 січня. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Між главою української держави та польським прем'єр-міністром відбулися "продуктивні переговори". Так, Зеленський заявив, що країни домовилися про новий оборонний пакет і польський кредит для України. Також Зеленський і Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Тим часом нагадаємо, що Словенія готова виділити гранти до 5 млн євро і профінансувати відновлення України. Як сказала заступниця міністра відновлення Ганна Юрченко, гуманітарна допомога, надана Любляною, — найбільша допомога, яку країна надала будь-кому за останнє десятиліття.