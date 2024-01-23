Польше предложили построить первый в Украине платный автобан: где он появится

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот проект будет историей общего успеха Украины и Польши.

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В украинском Кабмине предложили польским коллегам реализовать идею со строительством автобана в Ровно на условиях концессии. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совместного брифинга с польским премьером Дональдом Туском 22 января.

По его словам, речь идет о строительстве автобана Краковец – Львов – Броды – Ровно.

На видео: с 10:07

"Этот автобан должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4, которая, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40", — сказал он.

Шмыгаль считает, что реализация этого проекта могла бы стать историей общего успеха Украины и Польши. Кроме того, Шмыгаль также озвучил предложение построить еще четыре дополнительных пункта пропуска на границе с Польшей. Сейчас их 14.

Первый украинский автобан

Строительство новой платной дороги Краковец-Ровно должно было начаться в 2022 году. Длина автобана составляет 280 км, водителям разрешат ездить по трассе со скоростью 130 км/ч. Планировалось, что благодаря автобану существенно сократится время в пути: от пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей до Ровно можно будет доехать за 2,5 часа вместо 4-4,5 часа по существующим сейчас трассам.

В конце 2021 года глава Кабмина Денис Шмыгаль говорил, что автобан Краковец-Броды-Ровно "должен стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог".

Важно

Платные дороги в Украине: где появятся и кто по ним сможет ездить

За проезд по платной дороге, как рассказывал зимой 2022-го глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") Андрей Ивко, с каждого водителя будут брать по 2,6 гривны (8 евроцентов) за один км.

В то же время самыми перспективными направлениями для строительства платных дорог являются участки Киев-Белая Церковь и Львов-Стрый-Мукачево. Ключевым показателем является загруженность этих маршрутов транспортом.

Дональд Туск посетил Киев

Визит польского премьер-министр Дональда Туска в Киев состоялся 22 января. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Между главой украинского государства и польским премьер-министром состоялись "продуктивные переговоры". Так, Зеленский заявил, что страны договорились о новом оборонном пакете и польском кредите для Украины. Также Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Между тем напомним, что Словения готова выделить гранты до 5 млн евро и профинансировать восстановление Украины. Как сказала замминистра восстановления Анна Юрченко, гуманитарная помощь, предоставленная Любляной — самая большая помощь, которую страна оказала кому-либо за последнее десятилетие.