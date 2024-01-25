В Польше уже готовятся строить в Украине платный автобан: когда стартуют работы

По словам польского премьер-министра Дональда Туска, часть финансирования проекта уже подтвердили международные финансовые институты.

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В Польше могут согласиться на предложение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля построить в Украине платный автобан Краковец–Львов–Броды–Ровно на условиях концессии. Так, Министерство инфраструктуры страны работает над предварительным заключением о возможности участия польских компаний в этом проекте. Об этом пишет издание Wprost.

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Платные дороги в Украине: где появятся и кто по ним сможет ездить

По словам главы польского правительства Дональда Туска, часть финансирования проекта подтверждена международными финансовыми институтами. Автомагистраль включена в уже составленные планы по восстановлению украинской инфраструктуры после войны.

"Министерству инфраструктуры предстоит подготовить предварительное заключение польской стороны относительно участия польских компаний или польского консорциума в строительстве автодороги. Украинское правительство предложило, чтобы польские компании построили эту трассу", – сказал польский премьер.

Он также отметил, что польским компаниям предложили не только реализовать проект в Украине, но и стать концессионером.

"Было такое предложение, чтобы польская сторона подумала о 30-летней концессии. Эта автомагистраль будет платной", — подчеркнул Дональд Туск.

Платный автобан в Украине: детали

О строительстве платного автобана Краковец–Львов–Броды–Ровно глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил 23 января. По его слова, он сказал своему польскому коллеге Дональду Туску, что построить трассу в Украине могут польские компании. Премьер считает, что этот проект станет историей общего успеха двух стран.

"Этот автобан должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4, которая в свою очередь является продолжением и частью панъевропейского коридора E40", — отметил Шмыгаль.

Отметим, что о появлении платного автобана в Украине говорят уже не впервые. Так, еще в конце 2021 года Денис Шмыгаль говорил, что в 2022-м стартует строительство новой платной дороги Краковец–Ровно. Планировалось, что длина автобана составляет 280 км. Благодаря автобану существенно сократится время в пути: от пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей до Ровно можно будет доехать за 2,5 часа вместо 4–4,5 часа по существующим сейчас трассам.

Отметим, что ранее самыми перспективными направлениями для строительства платных дорог были признаны участки Киев–Белая Церковь и Львов–Стрый–Мукачево. Все потому, что на этих маршрутах стабильно высокий поток транспорта.