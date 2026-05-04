Монстр-трак влетел в толпу зрителей на автошоу в Колумбии: есть погибшие (видео)

Три человека, в том числе 10-летняя девочка, погибли, еще по меньшей мере 38 получили ранения после того, как внедорожник въехал в толпу на юге Колумбии.

Трагедия произошла накануне в южном городе Попаян в провинции Каука во время шоу Monster Truck 2026, сообщает ВВС.

Причиной стал отказ тормозов у монстр-трака, из-за чего он въехал в толпу людей, которые пришли посмотреть на автошоу.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как люди разбегаются, когда внедорожник пробивает ограждение и врезается в толпу, после чего несется дальше, пока не ударился в электрический столб. Только это остановило транспортное средство.

Пострадавший ребенок скончался на месте происшествия.

По словам командира полиции Попаяна полковника Хулиана Кастаньеды, вероятной у автомобиля произошла механическая неисправность, что в итоге и спровоцировало трагедию.

"Автомобиль ускорился, не смог затормозить, водитель находится в стабильном состоянии". На кадрах видно, что за рулем трака была девушка.

Хуан Карлос Муньос Браво, мэр города, заверил, что власти и правоохранители проведут тщательное расследование.

"Эти события, которых никогда не должно было произойти, будут расследованы с полной ответственностью и прозрачностью", — заверил он.

Губернатор региона Октавио Гусман выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших.

