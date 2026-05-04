Монстр-трак влетів у натовп глядачів на автошоу в Колумбії: є загиблі (відео)

Три людини, зокрема 10-річна дівчинка, загинули, ще щонайменше 38 дістали поранення після того, як позашляховик в'їхав у натовп на півдні Колумбії.

Трагедія сталася напередодні в південному місті Попаян у провінції Каука під час шоу Monster Truck 2026, повідомляє ВВС.

Причиною стала відмова гальм у монстр-трака, через що він в'їхав у натовп людей, які прийшли подивитися на автошоу.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як люди розбігаються, коли позашляховик пробиває огорожу і врізається в натовп, після чого несеться далі, поки не вдарився у електричний стовп. Тільки це зупинило транспортний засіб.

Постраждала дитина померла на місці події.

За словами командира поліції Попаяна полковника Хуліана Кастаньєди, ймовірною в автомобіля сталася механічна несправність, що зрештою і спровокувало трагедію.

Відео дня

"Автомобіль прискорився, не зміг загальмувати, водій перебуває у стабільному стані". На кадрах видно, що за кермом трака була дівчина.

Хуан Карлос Муньос Браво, мер міста, запевнив, що влада і правоохоронці проведуть ретельне розслідування.

"Ці події, яких ніколи не повинно було статися, будуть розслідувані з повною відповідальністю і прозорістю", — запевнив він.

Губернатор регіону Октавіо Гусман висловив співчуття сім'ям постраждалих і загиблих.

Нагадаємо, на Київщині водій збив дітей на самокаті, загинув 10-річний хлопчик.

Також повідомлялося, що в ДТП розбили ексклюзивний суперкар Ford за $2,5 мільйона.