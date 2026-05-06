Находка на миллион: заброшенный суперкар Honda 90-х пылится в гараже (фото)
В Японии нашли заброшенную Honda NSX первого поколения в очень редком исполнении R. Суперкар за миллион долларов не один год стоит в гараже.
Таинственное купе Honda NSX-R 90-х обнаружили в Токио. Это одна из самых дорогих японских моделей всех времен, сообщает сайт Hot Cars.
Судя по слою пыли, суперкар Honda NSX не выезжал на дороги довольно длительное время. По одной из версий, его владелец умер, не оставив наследников, а специфика законодательства Японии делает сложным выкуп авто.
Красные логотипы Honda, отсутствие противотуманных фар и характерные белые колесные диски позволили идентифицировать авто именно как Honda NSX-R первой серии. Таких трековых суперкаров с 1992 по 1995 год изготовили всего 483 и сейчас цена Honda NSX-R достигает миллиона долларов.
Суперкар Honda NSX-R облегчили на 120 кг за счет карбоновых деталей, а также отказа от кондиционера, аудиосистемы и запасного колеса. В салоне установили спортивные кресла Recaro.
Honda NSX-R оснащена высокооборотным 3,0-литровым V6 мощностью 270 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Кроме того, суперкару доработали шасси.
Кстати, суперкар Honda NSX первого поколения вскоре вернут в производство.
