Находка на миллион: заброшенный суперкар Honda 90-х пылится в гараже (фото)

В Японии нашли заброшенную Honda NSX первого поколения в очень редком исполнении R. Суперкар за миллион долларов не один год стоит в гараже.

Таинственное купе Honda NSX-R 90-х обнаружили в Токио. Это одна из самых дорогих японских моделей всех времен, сообщает сайт Hot Cars.

Авто не один год стоит в гараже в Токио Фото: Reddit

Судя по слою пыли, суперкар Honda NSX не выезжал на дороги довольно длительное время. По одной из версий, его владелец умер, не оставив наследников, а специфика законодательства Японии делает сложным выкуп авто.

Цена Honda NSX-R достигает миллиона долларов Фото: Reddit

Красные логотипы Honda, отсутствие противотуманных фар и характерные белые колесные диски позволили идентифицировать авто именно как Honda NSX-R первой серии. Таких трековых суперкаров с 1992 по 1995 год изготовили всего 483 и сейчас цена Honda NSX-R достигает миллиона долларов.

Відео дня

Важно

В Киеве показали Mercedes 1970 года в оригинальном состоянии и с интересной историей (фото)

Суперкар Honda NSX-R облегчили на 120 кг за счет карбоновых деталей, а также отказа от кондиционера, аудиосистемы и запасного колеса. В салоне установили спортивные кресла Recaro.

Фото: Reddit

Honda NSX-R оснащена высокооборотным 3,0-литровым V6 мощностью 270 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Кроме того, суперкару доработали шасси.

Кстати, суперкар Honda NSX первого поколения вскоре вернут в производство.

Также Фокус рассказывал, что капсула времени Jaguar 60-х завелась после 33 лет простоя.