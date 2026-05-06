Знахідка на мільйон: покинутий суперкар Honda 90-х припадає пилом у гаражі (фото)

В Японії знайшли покинуту Honda NSX першого покоління у дуже рідкісному виконанні R. Суперкар за мільйон доларів не один рік стоїть у гаражі.

Таємниче купе Honda NSX-R 90-х виявили у Токіо. Це одна з найдорожчих японських моделей усіх часів, повідомляє сайт Hot Cars.

Авто не один рік стоїть у гаражі в Токіо

Судячи з шару пилу, суперкар Honda NSX не виїжджав на дороги досить тривалий час. За однією з версій, його власник помер, не залишивши спадкоємців, а специфіка законодавства Японії робить складним викуп авто.

Ціна Honda NSX-R сягає мільйона доларів

Червоні логотипи Honda, відсутність протитуманних фар та характерні білі колісні диски дозволили ідентифікувати авто саме як Honda NSX-R першої серії. Таких трекових суперкарів із 1992 по 1995 рік виготовили усього 483 і зараз ціна Honda NSX-R сягає мільйона доларів.

Суперкар Honda NSX-R полегшили на 120 кг за рахунок карбонових деталей, а також відмови від кондиціонера, аудіосистеми та запасного колеса. У салоні встановили спортивні крісла Recaro.

Honda NSX-R оснащена високооборотним 3,0-літровим V6 потужністю 270 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год. Крім того, суперкару доопрацювали шасі.

До речі, суперкар Honda NSX першого покоління невдовзі повернуть у виробництво.

