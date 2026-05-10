Ловушка для водителей: переодетые в форму дорожников патрульные выписали на трассе сотни штрафов

В прошлом месяце полицейские Нью-Йорка переоделись в униформу дорожных служб, проверяя правила дорожного движения. Во время операции "Hard Hat" было выписано почти 1000 штрафов ничего не подозревающим водителям.

Полиция штата Нью-Йорк в сотрудничестве с Департаментом транспорта провела четыре дня на автомагистрали, разместив сразу 12 отрядов в зонах активных работ в округах Вестчестер и Рокленд. Об этом сообщает издание New York Post.

Некоторые полицейские надели оранжевые шлемы и защитные жилеты, которые носят работники ремонтных дорожных служб. Такая хитрость принесла свои плоды — патрульным удалось выписать 967 штрафов.

Среди них был 401 штраф за превышение скорости, 138 штрафов за управление транспортным средством в состоянии, снижающем внимание и скорость реакции и 160 нарушений Закона о переезде, согласно которому водители обязаны безопасно менять полосу движения или значительно снижать скорость перед любым остановленным транспортным средством. Этот закон был принят в 2024 году для защиты дорожных работников и сотрудников экстренных служб в зоне активных работ.

По данным полиции, количество штрафов увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. В полиции штата Нью-Йорк также отметили, что эта "ловушка" для водителей имела целью привлечь внимание к проблемам безопасности в зонах повышенного внимания.

Напомним, в сентябре 2023 года патрульные штата Джорджия остановили водителя, который ехал со скоростью 145 км/ч в зоне со скоростным ограничением 88 км/ч. За это нарушение водитель получил штраф в 1,48 млн долларов.

